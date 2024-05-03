'Uydudan internet ağı' projesi büyüyor: SpaceX, 23 Starlink uydusu daha fırlattı

03 May 2024 15:54 - Güncelleme : 03 May 2024 15:54

Elon Musk'ın uzay alanında faaliyet gösteren şirketi SpaceX, Starlink internet ağı projesi kapsamında uzaydaki uydu sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Bu hafta itibarıyla 23 Starlink uydusu daha yörüngeye gönderildi. Fırlatma, ABD'nin Florida eyaletindeki NASA Cape Canaveral Uzay Üssü'nden yerel saatle 22.37'de gerçekleşti.

UYDULARI FALCON 9 TAŞIDI

SpaceX tarafından tasarlanıp geliştirilen Falcon 9 roketinin ilk kademesi, fırlatışın ardından Atlantik Okyanusu'ndaki "A Shortfall of Gravitas" platformuna dikey olarak iniş yaptı. SpaceX'in görev açıklamasına göre bu, ilk kademenin 19'uncu fırlatılışı ve inişiydi.

Starlink uydularına ek olarak SpaceX, aynı gün Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'ndeki Space Launch Complex 4 East'ten iki yeni nesil Dünya gözlem uydusunu ise yerel saatle 11.36'da yörüngeye gönderdi.

STARLINK PROJESİNDE 5 BİNİ AŞKIN AKTİF UYDU

SpaceX'in alçak Dünya yörüngesindeki geniş bant takımyıldızı Starlink, şu anda 5 bin 800'den fazla aktif uydudan oluşuyor. Şirket 2024'te şu ana kadar 43 yörünge görevi başlattı ve bunlardan 29'u Starlink uydularının uzaya gönderilmesine ayrıldı.