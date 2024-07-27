Uygun fiyatlı Apple telefonu geri dönüyor: iPhone SE 4 özellikleri ve fiyatı netleşti

27 Temmuz 2024 17:06 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 17:06

Apple'ın önümüzdeki yıl tanıtacağı iPhone 17 serisinin teknik özellikleri, ekranı ve fiyatları hakkında çeşitli sızıntılar ortaya çıkmıştı. 2025 baharında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone SE 4 ile ilgili de kullanıcıların heyecanını artıracak yeni özellikler sızdırıldı.

Weibo'daki güvenilir kaynak Ice Universe'ten gelen bilgiler, uygun fiyatlı Apple telefonunun önemli yeniliklerle geleceğini gösteriyor. Ice Universe'ye iPhone SE 4'ten beklenen yeni özellikler şöyle:

IPHONE SE 4 TEKNİK ÖZELLİKLERİ (BEKLENEN)

- Ekran: Çentikli ve 60Hz yenileme hızına sahip 6.06 inç OLED ekran

- Yonga seti: A18

- RAM: 6 GB veya 8 GB

- Arka kamera: Tek 48 Megapiksel lens

- Tasarım: Alüminyum çerçeve

- Güvenlik: Face ID

- Bağlantı noktası: USB-C

IPHONE SE 4, IPHONE 14 TARZI BİR TASARIMA SAHİP OLACAK

iPhone SE 4, iPhone 14 tarzı bir tasarımla gelecek ve bu özellik, Ana Ekran düğmesini kaldırarak kenardan kenara bir ekran ve çentik sunacak. Bu doğrultuda kullanıcıların daha geniş bir ekran deneyimi yaşayacakları belirtiliyor.

IPHONE SE 3, 2022'DE TANITILDI

Mevcut iPhone SE 3. Nesil, 2022'de tanıtılmıştı ve iPhone 8'e benzer bir tasarıma sahipti. 4.7 inç ekran, A15 Bionic çip, 12 Megapiksel ana kamera ve 7 Megapiksel ön kameraya sahip olan bu model, yeni SE 4'ün sunduğu gelişmiş özelliklerle kıyaslandığında oldukça geri planda kalıyor.

IPHONE SE 4 FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone SE 3, 64 GB depolama için 429 dolardan başlıyor. iPhone SE 4 fiyatının 120 dolar artarak 499 dolar ile 549 dolar aralığında olacağı tahmin ediliyor. 9to5Mac'in değerlendirmesine göre bu fiyat artışı, sunulan gelişmiş özellikler göz önüne alındığında oldukça makul.

Not: Görseller temsili olarak kullanılmıştır.