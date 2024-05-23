Uygun fiyatlı elektrikli Kia EV3 resmen tanıtıldı: Yüzde 10 ÖTV dilimine girecek!

23 May 2024 16:58 - Güncelleme : 23 May 2024 16:58

Mayıs'ta Türkiye'deki en ucuz otomobiller belli oldu, Fiat Egea zirveyi kaptırdı

Mayıs'ta Türkiye'deki en ucuz otomobiller belli oldu, Fiat Egea zirveyi kaptırdı

Güney Kore'nin otomotiv devlerinden Kia, düzenlediği etkinlikte yeni elektrikli SUV modeli EV3'ü tanıttı. Büyük beğeni toplayan EV9'un kompakt versiyonu olarak görülen EV3, hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

KIA EV3 ÖZELLİKLERİ VE TASARIMI

Kia EV3, keskin hatlarıyla öne çıkıyor. Araç, şerit LED farlar ve arka aydınlatmalarla donatılmış. Gövdeye entegre kapı kolları ve çok renkli tasarımı, EV3'ü görsel olarak cazip kılarken, arka kısmında yer alan bar, aracın estetik değerini tamamlayan özellikler arasında.

E-GMP platformunu kullanan EV3, standart modelde 58,3 kWh'lık bir batarya sunarken, "Long Range" yani uzun menzil versiyonunda kapasiteyi 81,4 kWh seviyesine çıkarıyor.

600 KM MENZİL VE 201 BEYGİR GÜÇ

Maksimum 600 km menzil sunan SUV, tek elektrik motoru ile 201 beygir güç ve 283 Nm tork üretiyor. 0'dan 100 km/s hıza 7,5 saniyede ulaşırken, maksimum hızının 170 km/s olduğu belirtiliyor. İlerleyen dönemlerde EV3 GT sürümünün de piyasaya sürüleceği (GT-Line olarak adlandırılan model) bilgisi de gelen haberler arasında.

KIA EV3 İÇİN SEVİNDİREN TÜRKİYE HABERİ

2024'ün ikinci yarısında satışa sunulacak olan EV3, Türkiye pazarında da yer alacak. Ek olarak Türkiye özelinde güzel bir haber var: Gazeteci Emre Özpeynirci'ye göre, araç yüzde 10 ÖTV dilimine gireceği için rekabetçi bir fiyatla yollara çıkacak.

Özpeynirci şu bilgiyi paylaştı:

"Ekimde gelecek, yüzde 10 ÖTV ile ulaşılabilir olacak. Kia'nın Frankfurt’ta ilk kez gösterdiği B-SUV sınıfındaki yeni elektrikli modeli EV3, Ekim ayında Türkiye'de satışa sunulacak."

Geçtiğimiz günlerde Tesla, Model Y'nin ülkemize giren modelinin gücünü 160 kW ile sınırlandırarak vergi oranını yüzde 10'a çekebildi. Bu sayede aracın fiyatı 1 milyon TL kadar ucuzlayarak 1 milyon 791 bin 451 TL seviyesine düştü.