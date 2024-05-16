Uygun fiyatlı Galaxy S24 FE, beklenenden erken satışa çıkacak

16 May 2024 16:07 - Güncelleme : 16 May 2024 16:08

Google artık 'bildiğiniz gibi' değil! Yeni yapay zeka özelliği tanıtıldı

Google artık 'bildiğiniz gibi' değil! Yeni yapay zeka özelliği tanıtıldı

Samsung'dan Türkiye'deki kullanıcılara müjde: Yapay zekalı One UI 6.1 iki model için yayınlandı

Samsung'dan Türkiye'deki kullanıcılara müjde: Yapay zekalı One UI 6.1 iki model için yayınlandı

Samsung Galaxy S24 FE, Galaxy S24 serisiyle aynı performans seviyesini daha uygun bir fiyatla sunacağı için kullanıcılar tarafından merakla beklenen bir telefon oldu. Son sızıntılar, cihazın çok yakın bir tarihte piyasaya çıkacağını gösteriyor.

Galaxy S24 FE'nin özelliklerini içeren ilk raporlar şubat ayında ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte Samsung'un devam eden geliştirme süreci nedeniyle Galaxy S24 FE'yi piyasaya sürmesinde bir gecikme olduğu iddia edilmişti.

GALAXY S24 FE ÖNÜMÜZDEKİ YILA KALMAYACAK

Cihaza ilişkin ayrıntılar sınırlı sayıda bulunuyor ve sektörde bu konuda sessizlik hakim olsa da bazı kaynaklar, S24 FE'nin önümüzdeki yılın başlarında görücüye çıkabileceğini öne sürmüştü.

Tarun Vats isimli kaynak, Samsung'un sunucusunda Galaxy S24 FE için ilk One UI test yapısını tespit ettiğini açıkladı. Yapı, telefonun uluslararası varyantı SM-S721B için model numarasını ortaya çıkardı. Bu da yeni modelin çıkışına az bir zaman kaldığını gösteriyor.

Hatırlatmak gerekirse, Samsung, Galaxy S23 FE'yi 2023 Ekim ayında, S23'ün tanıtılmasından birkaç ay sonra piyasaya sürmüştü. S21 FE, 2022 Ocak ayında satışa çıkarken S21 ise bir yıl önce, Ocak 2021 tarihinde karşımıza çıktı; yani arada bir yıllık bir gecikme oldu.

Galaxy S24 FE'nin çıkış tarihi belli olmasa da kaynaklar, önümüzdeki yıla kalmayacağını belirtiyor.

Not: Görseller temsili olarak kullanılmıştır.