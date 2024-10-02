Uygun fiyatlı Skoda Elroq tanıtıldı: Yüzde 10 ÖTV avantajıyla satın alınabilecek!

02 Ekim 2024 11:51 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 11:53

Çekyalı otomobil üreticisi Skoda, elektrikli Elroq modelini tanıttı. Dört farklı varyantı bulunan araç, yüzde 10 ÖTV dilimine girecek. Tanıtımı yapılan Skoda Elroq, hem dünyada hem Türkiye'de şimdiden büyük ilgi gördü. İşte modelin özellikleri ve fiyatı!

Skoda, elektrikli araç​ dünyasındaki iddiasını artırıyor. Markanın yeni SUV​ modeli Elroq, uzun süredir kamuflajlı bir şekilde basına yansıyordu ve nihayet resmi olarak tanıtıldı. Elroq; Volkswagen ID. serisi, Audi Q4 e-tron, Q5 e-tron ve Skoda Enyaq gibi popüler modellerin temelini oluşturan MEB platformu üzerine inşa edilmiş durumda.

SKODA ELROQ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Carscoops.com'un haberine göre, Skoda’nın yeni tasarım dili "Modern Solid"i yansıtan Elroq, ön bölümde parçalı LED farlar ve keskin hatlara yer veriyor. Arka kısımda ise LED aydınlatmalar kullanıcıları karşılıyor. Skoda'nın belirttiğine göre aracın sürtünme katsayısı 0,26 seviyesinde bulunuyor.

Elroq'un iç tasarımı, vites topuzunu önemseyenlerin pek hoşuna gitmeyebilecek şekilde tasarlanmış. Konsoldaki vites topuzu, yerini oldukça küçük bir dijital gösterge ekranına bırakmış. 13 inçlik bilgi-eğlence ekranı sunan otomobil, isteyenler için eklenebilen head-up display ile sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Elroq, 1.580 litreye kadar ulaşan geniş bagaj hacmiyle de geniş bir alan sunuyor.

560 KİLOMETRE MENZİL

Skoda Elroq, dört farklı varyantla geliyor: 50, 60, 85 ve 85x. 168 beygir gücü üreten tek elektrik motoruyla temel varyant, şehir içi kullanımda ideal bir seçenekken; çift elektrik motoru sayesinde toplamda 295 beygir gücü sunan 85x ise daha fazla performans isteyen tüketicilere hitap ediyor. Elroq, 560 kilometreye varan menzil değerine sahip olacak.

SKODA ELROQ FİYATI

Seyahat yardımcısı ve otomatik park asistanı gibi özelliklerle sürücünün hayatını kolaylaştırmayı vaat eden Skoda Elroq, 33 bin 900 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Aracın Türkiye pazarındaki macerası henüz başlamadı.

YÜZDE 10 ÖTV DİLİMİNE GİRECEK

Skoda Elroq'un "50" ve "60" versiyonları, 125 kWh ve 150 kWh motorlara sahip olacak. Bu sayede araç, yüzde 10 ÖTV dilimine girecek ve fiyatı rekabetçi olacak. Motor gücü 160 kWh'nin altında ve 1 milyon 450 bin TL matrah eşiğini aşmayan araçlar yüzde 10 ÖTV dilimine giriyor.