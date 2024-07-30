Uygun fiyatlı telefonlar için Snapdragon 4s Gen 2 işlemcisi tanıtıldı

30 Temmuz 2024 17:17 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 17:17

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Qualcomm, bütçe dostu telefonlar için geliştirdiği Snapdragon 4s Gen 2 işlemcisini tanıttı. Kısaca özetlemek gerekirse; bu işlemci ile birlikte Qualcomm'un amacı uygun fiyatlı telefonlarda 5G teknolojisini standart hale getirmek.

Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2, Samsung'un 4 nm üretim sürecinden geçti. 8 çekirdekli bir yapıya sahip olan işlemci, 1.8GHz hızında çalışan 6 verimlilik çekirdeği (A55) ve 2.0 GHz hızında çalışan 2 performans çekirdeği (A78) ile donatılmış durumda.

SNAPDRAGON 4S GEN 2 İLK HANGİ TELEFONDA OLACAK?

Snapdragon 4s Gen 2, ilk olarak Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin piyasaya süreceği akıllı telefonlarda yer alacak. Ancak spesifik olarak hangi modellerde kullanılacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

Teknik olarak baktığımızda, işlemci FHD+ çözünürlükte 90 Hz'ye kadar yenileme hızına destek veriyor. Çift 16 Megapiksel kamera kurulumu veya 32 Megapiksel tek kamera kurulumunu da destekleyen model, 108 Megapiksel fotoğraf çekme özelliğine de sahip.

Bağlantı tarafından bakarsak da 4s Gen 2'de Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 gibi teknolojiler yer alıyor. Kablosuz iletişim teknolojisinin son sürümü Wi-Fi 6 olsa da işlemci uygun fiyatlı telefonlarda kullanılacağı için maliyeti yükseltmemek adına Wi-Fi 5 tercih edilmiş.

Webtekno'nun aktardığına göre Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2, uygun fiyatlı telefonlar için oldukça kaliteli bir 5G deneyimi sunacak. Qualcomm'un açıklamasına göre yeni işlemci, 1 Gbps indirme hızlarına destek verecek.

TÜRKİYE, 5G'YE NE ZAMAN GEÇECEK?

Kısa bir süre önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından 5G'ye 2026 yılında geçmeyi planladıklarını belirtmişti.

Uraloğlu, açıklamasında "Sizlerin yakından takip ettiği, beklediği 5G teknolojisine uygun zamanda doğru piyasa şartlarıyla geçmeyi düşünüyoruz. Muhtemelen 2026 yılında 5G'ye geçeceğiz" demişti.

5G NEDİR, NE İŞE YARAR?

5G, beşinci nesil mobil ağ teknolojisi olup önceki nesillerden (1G, 2G, 3G, 4G) çok daha hızlı ve etkili bir kablosuz iletişim imkanı sunuyor.

5G'nin en büyük avantajı yüksek hız: 5G, 4G'ye kıyasla çok daha yüksek veri hızları sunuyor. Teorik olarak 5G ile birlikte gigabit seviyesinde hızlara ulaşmak mümkün, ki bu da indirme ve yükleme sürelerinin önemli ölçüde azalması demek.

Bağlantı hızı konusu internete bağlanan uygulamalar ve cihazlar (örn. online oyunlar, video konferanslar, otonom araçlar) için oldukça kritik öneme sahip. 5G teknolojisi sayesinde ise çok düşük gecikme süreleri elde edebilirsiniz. Bu sayede bağlantınızın kalitesi artar.