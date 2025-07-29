Uygun fiyatlı YouTube Premium Lite Türkiye'de sunuldu: Fiyatı ve normal YouTube Premium'dan farkı

YouTube reklamsız video özelliğini daha uygun fiyata sunan "Premium Lite" abonelik seçeneğini Türkiye'de resmen kullanıma sundu. Bu bağlamda normal YouTube Premium'u pahalı bulan kullanıcılar, Premium Lite paketini tercih etme fırsatına sahip olacaklar.

Ancak "ucuz etin yahnisi yenmez" misali, uygun fiyatın bazı önemli kısıtlamaları da beraberinde getirdiğini belirtmekte fayda var. İşte YouTube Premium ve Premium Lite farkları, fiyat bilgisi, avantajları ve dezavantajlarıyla birlikte bilinmesi gereken tüm detaylar.

YOUTUBE PREMIUM LITE NEDİR?

YouTube Premium Lite, Google'ın daha uygun fiyatlı bir reklamsız video deneyimi sunmak amacıyla geliştirdiği yeni abonelik modeli olarak karşımıza çıkıyor. Aslında "tam teşekküllü YouTube Premium'un sadeleştirilmiş versiyonu" olarak özetleyebiliriz. Temel olarak YouTube videolarında reklamsız izleme imkanı sunuyor. Ancak diğer Premium avantajlarının çoğu bu pakette yer almıyor.

YOUTUBE PREMIUM LITE TÜRKİYE FİYATI

YouTube Premium Lite, aylık ücret olarak 49,99 TL belirlemiş durumda. Bununla birlikte ilk kez abone olacaklar için 1 aylık bir ücretsiz deneme süresi de sunuluyor. Halihazırda standart YouTube Premium için de ücretsiz deneme imkanı veriliyor. Böylece abone olup olmamaya karar veremediyseniz, para vermeden 1 ay boyunca kullanabiliyorsunuz.

YOUTUBE PREMIUM VE PREMIUM LITE KARŞILAŞTIRMASI

YouTube'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Premium Lite yalnızca klasik YouTube videolarını reklamsız hale getiriyor. Shorts ve YouTube Music içerikleri ile arama yaparken ve uygulama içinde gezinirken hâlâ reklam görebilirsiniz.

Premium Lite'ın tek eksisi bu da değil. Videoları indirerek çevrim dışı oynatma ve arka planda oynatma gibi normal Premium paketinde olan özellikler uygun fiyatlı pakette bulunmuyor.

Dolayısıyla da YouTube videolarını izlerken reklamlardan bunalan ama yüksek Premium ücretini ödemek istemeyen kullanıcılar için Premium Lite ideal bir çözüm olabilir. Ancak reklamsız müzik dinlemeyi seven, videoları arka planda çalıştırmak veya çevrim dışı izlemek isteyen kullanıcılar tam Premium'u tercih etmeli.

YOUTUBE PREMIUM LITE'A NASIL ABONE OLUNUR?

YouTube uygulamasını açın veya masaüstünden giriş yapın.

Sağ üstten profil simgenize tıklayın "Premium" sekmesine gidin.

"YouTube Premium Lite" seçeneğini göreceksiniz.

Aylık 49,99 TL'lik aboneliği başlatmak için gerekli adımları takip edin.

Not: Eğer "Premium Lite" seçeneğini göremiyorsanız uygulamanızı güncelleyin veya tarayıcıdan deneyin.