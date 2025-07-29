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 | Ömer Faruk Dogan

Uygun fiyatlı YouTube Premium Lite Türkiye'de sunuldu: Fiyatı ve normal YouTube Premium'dan farkı

YouTube'un uygun fiyatlı abonelik seçeneği sonunda Türkiye'ye geldi. Normal Premium'a göre çok daha ucuza reklamsız video deneyimi sunan YouTube Premium Lite kullanıma açıldı. Ancak bu pakette bazı özellikler yok. İşte YouTube Premium Lite fiyatı ve standart Premium karşılaştırması.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 11:33

YouTube reklamsız video özelliğini daha uygun fiyata sunan "Premium Lite" seçeneğini Türkiye'de resmen kullanıma sundu. Bu bağlamda normal 'u pahalı bulan kullanıcılar, Premium Lite paketini tercih etme fırsatına sahip olacaklar.

Ancak "ucuz etin yahnisi yenmez" misali, uygun fiyatın bazı önemli kısıtlamaları da beraberinde getirdiğini belirtmekte fayda var. İşte Premium ve Premium Lite farkları, bilgisi, avantajları ve dezavantajlarıyla birlikte bilinmesi gereken tüm detaylar.

Uygun fiyatlı YouTube Premium Lite Türkiye'de sunuldu: Fiyatı ve normal YouTube Premium'dan farkı

YOUTUBE PREMIUM LITE NEDİR?

YouTube Premium Lite, Google'ın daha uygun fiyatlı bir reklamsız video deneyimi sunmak amacıyla geliştirdiği yeni abonelik modeli olarak karşımıza çıkıyor. Aslında "tam teşekküllü YouTube Premium'un sadeleştirilmiş versiyonu" olarak özetleyebiliriz. Temel olarak YouTube videolarında reklamsız izleme imkanı sunuyor. Ancak diğer Premium avantajlarının çoğu bu pakette yer almıyor.

Uygun fiyatlı YouTube Premium Lite Türkiye'de sunuldu: Fiyatı ve normal YouTube Premium'dan farkı

YOUTUBE PREMIUM LITE TÜRKİYE FİYATI

YouTube Premium Lite, aylık ücret olarak 49,99 TL belirlemiş durumda. Bununla birlikte ilk kez abone olacaklar için 1 aylık bir ücretsiz deneme süresi de sunuluyor. Halihazırda standart YouTube Premium için de ücretsiz deneme imkanı veriliyor. Böylece abone olup olmamaya karar veremediyseniz, para vermeden 1 ay boyunca kullanabiliyorsunuz.

Uygun fiyatlı YouTube Premium Lite Türkiye'de sunuldu: Fiyatı ve normal YouTube Premium'dan farkı

YOUTUBE PREMIUM VE PREMIUM LITE KARŞILAŞTIRMASI

YouTube'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Premium Lite yalnızca klasik YouTube videolarını reklamsız hale getiriyor. Shorts ve YouTube Music içerikleri ile arama yaparken ve uygulama içinde gezinirken hâlâ reklam görebilirsiniz.

Premium Lite'ın tek eksisi bu da değil. Videoları indirerek çevrim dışı oynatma ve arka planda oynatma gibi normal Premium paketinde olan özellikler uygun fiyatlı pakette bulunmuyor.

Dolayısıyla da YouTube videolarını izlerken reklamlardan bunalan ama yüksek Premium ücretini ödemek istemeyen kullanıcılar için Premium Lite ideal bir çözüm olabilir. Ancak reklamsız müzik dinlemeyi seven, videoları arka planda çalıştırmak veya çevrim dışı izlemek isteyen kullanıcılar tam Premium'u tercih etmeli.

Uygun fiyatlı YouTube Premium Lite Türkiye'de sunuldu: Fiyatı ve normal YouTube Premium'dan farkı

YOUTUBE PREMIUM LITE'A NASIL ABONE OLUNUR?

  • YouTube uygulamasını açın veya masaüstünden giriş yapın.
  • Sağ üstten profil simgenize tıklayın "Premium" sekmesine gidin.
  • "YouTube Premium Lite" seçeneğini göreceksiniz.
  • Aylık 49,99 TL'lik aboneliği başlatmak için gerekli adımları takip edin.

Not: Eğer "Premium Lite" seçeneğini göremiyorsanız uygulamanızı güncelleyin veya tarayıcıdan deneyin.

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Sıkça Sorulan Sorular

YouTube Premium Lite tamamen reklamsız mı?
YouTube'un açıklamasına göre "çoğu video" reklamsız olsa da YouTube Music, Shorts ve bazı arama sonuçlarında reklam çıkabilir.
ETİKETLER
#fiyat
#youtube
#abonelik
#youtube premium
#Premium Lite
#Reklamsız Video
#Avantaj
#Teknoloji
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