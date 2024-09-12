Sevdiklerinize uzaktan dokunmanız artık mümkün! Bilim insanları yeni cihaz geliştirdi

12 Eylül 2024 13:57 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 14:37

Teknolojinin hızla ilerlemesi, yaşamımızın pek çok yönünü köklü bir şekilde değiştiriyor. Bu gelişmelerden biri de, sevdiklerimizle aramızdaki fiziksel mesafeyi azaltan yenilikçi bir teknoloji: "bioinspired haptic" cihazı oldu. Teknoloji, birbirinden uzakta yaşayan kişilerin birbirlerine "dokunmalarını" hayal olmaktan çıkarıyor.

Teknolojinin ilerlemesi, insan ilişkilerinin ve sağlık hizmetlerinin sınırlarını genişletiyor. Bu alandaki en yeni gelişme, binlerce kilometre uzakta olan sevdiklerinizle fiziksel bir bağlantı kurmanıza olanak tanıyan bir dokunma hissi teknolojisi. Uzmanlar, dokunma hissini gerçekçi bir şekilde taklit eden bir cihaz geliştirdi.

DOKUNMA HİSSİNİ GERÇEKÇİ BİR ŞEKİLDE TAKLİT EDİYOR

Bu yeni teknoloji, "bioinspired haptic" (BAMH) olarak adlandırılıyor. Cihaz, insan parmağındaki dört temel dokunma alıcısını taklit etmek için farklı hız ve güçte titreşimler kullanıyor. Bu sayede, kullanıcılara gerçekte varmış gibi dokunma hissini hissettirebiliyor. Uzmanlar, bu sistemin bir eldiven formuna dönüştürülebileceğini ve böylece uzaktan el tutma hissini de mümkün kılabileceğini belirtiyor.

Eğer bu teknoloji geniş çapta benimsenirse, örneğin İstanbul'daki bir kişi Antalya'daki bir yakınının elini "tutabilecek" ve her iki kişi de gerçek zamanlı olarak dokunma hissini yaşayabilecek.

TEKNOLOJİ, SAĞLIKTA DA KULLANILABİLİR

Öte yandan bu teknolojinin sağlık alanında da büyük potansiyeli bulunuyor. Uzmanlara göre, dokunma hissinin kaybıyla ilgili durumların teşhisinde kullanılabilecek bu cihaz, metakarpal tünel sendromu, diyabet gibi hastalıkların teşhisinde yardımcı olabilir. Ayrıca uzaktan sağlık hizmetlerinde, cerrahların sağlıklı ve kanserli dokuları ayırt etmesine olanak tanıyabilir.

Çalışmanın detayları Nature Communications dergisinde yayımlandı. Ekip, önümüzdeki birkaç ay içinde dokunma hissi kaybı yaşayan en az 10 kişiyi klinik deneye dahil etmeyi planlıyor. Bu denemeler, teknolojinin gerçek dünyadaki etkinliğini test etmek için gerçekleştirilecek.