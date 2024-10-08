Uzatma kabloları tehlike saçıyor: Asla bağlamamanız gereken 5 cihaz!

08 Ekim 2024 15:18 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 15:27

Uzatma kabloları, pratik çözümler sunsa da yüksek enerji çeken cihazlarla yanlış bir şekilde kullanıldığında yangın tehlikesine kadar büyük riskler barındırıyor. Bu sebeple, özellikle güçlü elektrik çeken cihazların doğrudan duvar prizine bağlanması öneriliyor. İşte uzatma kablolarına asla bağlanmaması gereken 5 cihaz.

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Uzatma kabloları, evlerimizde günlük yaşamı kolaylaştıran en pratik çözümlerden bir tanesi. Özellikle prizlerden uzakta çalışan elektronik cihazlar için hayati öneme sahip olan kablolar, ekseriyetle hayat kurtarıcı olabiliyor. Fakat dikkat edilmesi gereken çok önemli bir konu var: Her cihaz uzatma kablosuyla güvenli bir şekilde çalıştırılamaz.

Tom's Guide sitesinde yer alan habere göre, yanlış kullanıldığında uzatma kabloları, ciddi yangın tehlikeleri doğurabiliyor. İşte asla uzatma kablosuyla çalıştırmamanız gereken beş cihazı derledik.

1) ISITICILAR

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi olan ısıtıcılar (özellikle yüksek watt'lı modeller) büyük miktarda elektrik tüketiyor. Bir uzatma kablosuna bağlandığında, bu cihazlar kabloyu aşırı miktarda ısıtabiliyor ve yangın riski oluşturabiliyor. Uzmanlar, ısıtıcıların daima doğrudan duvar prizine bağlanmasını öneriyor.

2) MİKRODALGA FIRINLAR

Mutfaklarda hız ve pratiklik sağlayan cihazların başında gelen mikrodalga fırınları uzatma kablosuyla çalıştırmak, pişirme performansını ciddi şekilde düşürebiliyor. Ayrıca sürekli yüksek güç talebi de kablonun aşırı ısınmasına yol açabiliyor. İşte bu sebeple mikrodalgalar, doğrudan duvar prizine bağlandığında en verimli şekilde çalışıyor.

Evlerimizin en temel ihtiyaçlarından biri olan buzdolapları, düzenli ve sabit bir güç kaynağına ihtiyaç duymakta. Uzatma kabloları, voltaj düşüşleri ve dalgalanmalar yaşayabileceğinden dolayı buzdolabının performansını olumsuz etkileyebilir. İşin daha da kötüsü, uzun vadede cihazın tamamen bozulmasına bile yol açabilir.

Eğer buzdolabınızı yine de geçici olarak uzatma kablosuna bağlamanız gerekiyorsa, kalın ve yüksek kalitede bir kablo kullanmaya özen göstermelisiniz.

4) ÇAMAŞIR MAKİNELERİ

Çamaşır makineleri, diğer büyük cihazlar gibi çok fazla güç çeken ve pek çok mekanik parçaya sahip cihazlar arasında. Uzatma kabloları, bu cihazların düzgün çalışmasını engelleyebiliyor ve mekanik arızalara sebep olabiliyor. Bu tür cihazların doğrudan priz bağlantısı ile kullanılması tavsiye ediliyor.

5) KLİMALAR

Yaz aylarında serinlemenin en pratik yolu olan klimalar, özellikle taşınabilir ve pencere üniteleri büyük miktarda elektrik tüketiyor. Uzatma kablosu ile çalıştırıldıklarında ise bu cihazlar, yeterli gücü alamadıkları için motorları zorlanabiliyor ve hatta bozulabiliyor. Uzmanlar klimaların da doğrudan duvar prizine bağlanması gerektiğini belirtiyor.

UZATMA KABLOLARI HAYAT KURTARABİLİR AMA...

Doğru şekilde kullanıldığında uzatma kabloları son derece faydalı. Ancak tabiri caizse "enerjiye aç" cihazlar için yanlış kullanım, ciddi risklere gebe olabiliyor. Genel olarak, özellikle büyük ve yüksek akım çeken cihazların uzatma kablosuyla kullanılmaması gerektiği belirtiliyor. Acil bir durumda kullanılacaksa kısa, kalın ve yüksek kaliteli bir uzatma kablosu tercih edilmeli.