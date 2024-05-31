Uzay meraklısı öğrenci, bilim insanlarına sunum yapacak: Konferansa davet edilen tek Türk!

31 May 2024 14:24 - Güncelleme : 31 May 2024 14:25

Her yıl uzay araştırmacıları, uzay mühendisleri, uzay ajansları, endüstri liderlerini ve öğrencileri bir araya getiren kongre, 1960 yılından beri düzenleniyor. Uzayın derinliklerindeki sırları keşfetmeye ve gelecekteki keşiflere yön vermeye fırsat sağlayan kongre, bu yıl 14-18 Ekim tarihleri arasında İtalya'nın Milano şehrinde yapılacak.

Uzayın sınırlarını zorlayan projelerin münazara edileceği kongrede, derin uzay keşfi, uydu teknolojileri, uzay araçları ve roket sistemleri gibi pek çok konuda bilim insanları fikir alışverişinde bulunarak, geleceğe dair vizyonlarını ve projelerini paylaşacaklar.

124 ARAŞTIRMACI ARASINDA TEK TÜRK

Dünyanın önemli üniversitelerinden akademisyenlerin yanı sıra NASA, ESA, MIT gibi kurum araştırmacılarının bilimsel çalışmalarının sunumlarının yapılacağı IAC'ye, uzayda yaşam bilimleri kategorisinde alanında 124 araştırmacı arasında tek Türk olan Sayın da davet edildi.

Sayın, kongrede "Potential Habitable Environment for Cultivating Algae: Proxima Centauri b" (Alglerin Yaşayabileceği Potansiyel Ortam: Proxima Centauri b.) konulu makalesinin sunumunu yapacak. Kongreye ayrıca Türkiye'den farklı kategorilerden 10 araştırmacı davet edildi.

ÇOCUKLUKTAN BERİ UZAYA MERAKLI

Çocukluğundan beri uzaya meraklı olduğunu söyleyen Bilal Sayın, "Su yosunu olarak bilinen alglerin potansiyel yaşayabilecekleri ortamlar üzerine bir takım araştırmalar yaptım. Bu çalışmayı da kongreye gönderdim. Gönderdiğim çalışma kabul edildi" diye konuştu.

Dünya'ya en yakın gezegende su yosunlarının yaşayabileceğine dair bir çalışma yaptığını belirten Sayın, bu çalışmanın keşiflerini, sonuçlarını, risklerini bir makale haline getirdiğini ve bilimsel çalışmalardan ve kendi gözlemlerinden yararlanarak ortaya bir sonuç çıkardığını ifade etti.

Su yosununun avantajının, en ilkel canlılardan biri olduğunu ve bu nedenle çok çabuk adapte olabildiğini kaydeden Sayın, şöyle konuştu:

"Gönderdiğim çalışma dünyanın birçok ülkesinde ve özellikle NASA, ESA ve MIT'te görevli araştırmacılar tarafından değerlendirildi. Uzayda yaşam bilimleri kategorisinde Türkiye'den sadece ben kabul edildim. Uzaya çok meraklıyım. Yıllarca çıplak gözle gözlem yaptım. Daha sonra dürbün ve teleskopla gözlemlerim oldu. Bunlar amatör gözlemlerdi."

Okul Müdürü Rauf Denizler, Sayın'ı tebrik ederek şunları söyledi:

"Okulumuzda yapılan bir takım çalışmalar Türkiye rekorları getirmişti. Bugün itibarıyla da öğrencimiz uluslararası bir kongrede sunum yapacak konuma gelmiş oldu. Ülkemizin kalkınmasında bir değer, bir zenginlik oluşturabilmesi için bu tür çalışmaları önemsiyorum."