Uzay savaşı için uzaktan kumandalı silah test ediyorlar! ABD harekete geçti

01 May 2024 10:20 - Güncelleme : 01 May 2024 10:21

Süper güç ülkeler 3. Dünya Savaşı ihtimaline karşı yeni savaş teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor. Bir yandan nükleer silah gelişimi devam ederken diğer yandan da Uzay’da yaşanması muhtemel savaşlarda kullanılacak silahlar var.

ABD, Trump'ın başkanlığı döneminde Uzay Kuvvetleri'ni (Space Force) kurulmuş ancak Trump karşıtı Hollywod - Netflix sinema / film endüstrisi durumla alay etmişti.

UZAKTAN KUMANDALI SİSTEM

O dönem, "Uzay Kuvvetleri" konulu komik film ve dizilere çok insan gülmüştü. Fakat şimdi sinema endüstrisinin sempatiyle desteklediği Demokrat Parti iktidarda ve Uzay Kuvvetleri tam hız çalışmaya devam ediyor.

Uzay Kuvvetleri'nin son icraatı, uzayda yaşanacak çatışmalarda görev yapacak uzaktan kumandalı bir silahın testi.

Remote Modular Terminal (RMT) adı verilen bu silah, yörüngedeki uyduları veya başka uzay gemilerini vuracak bir tür "sinyal karıştırıcı".

Adından anlaşıldığı üzere, "modüler" olan bu uyduya, yeni silah teknolojileri geliştirildikçe, yeni silahlar takmak mümkün olacak. RMT'nin özellikle Çin, Rusya, Kuzey Kore, İran gibi "düşman" ülkelerin uzaydaki olası varlıklarının çalışmasını bozmak için kullanılacağı düşünülüyor.

DÜŞMAN UYDULARINI ÇALIŞAMAZ HALE GETİRİYOR

Uydu çanağına benzeyen cihaz, hava dalgalarını sinyallerle aşırı yükleyerek yörüngedeki uydu iletişimini bozuyor. Böylece hedef olan uydu ile yer arasındaki iletişim kesiliyor. Uzaydan, yere ateş etmek üzere yerleştirilen bir uydunun varlığını düşünün. Yer kontrolden bu silahlı uyduya emir gönderilemediği için, silahlı uydu tamamen kullanılamaz hale geliyor.

Uzaktan Modüler Terminal (RMT) olarak bilinen cihazın düşük maliyetli olduğu ve dünyadaki kontrol merkezinden çalıştırılabildiği vurgulanıyor. Tabii ki bu yeni silahın sadece yörüngedeki "silahlı uyduları" durdurmak için kullanılmayacağını tahmin etmek zor değil.