Uzay turizmi gerçekleştiren iki büyük firma: Biri roketle diğeri balonla götürüyor: İşte aradaki fark

04 Temmuz 2024 15:54 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 15:55

Türkiye, uzaydaki gücünü artırıyor: İMECE-2 ve İMECE-3 ile dünyanın her yerinden gözlem yapılabilecek

Türkiye, uzaydaki gücünü artırıyor: İMECE-2 ve İMECE-3 ile dünyanın her yerinden gözlem yapılabilecek

İnsanlık, uzayın sınırlarına ulaşma hayalini gerçeğe dönüştürmeye bir adım daha yaklaştı. Uzay turizmi firmaları Space Perspective ve Virgin Galactic'in teknolojileri sayesinde, uzaya çıkmak artık koca bir hayalden ibaret değil.

BALON İLE UZAY YOLCULUĞUNUN BEDELİ

Space Perspective, lüks kapsüllerinden Dünya'nın panoramik manzaralarını sunuyor. Kapsüllerde açık bar ve tuvalet bulunuyor. Sekiz koltuklu geziler için depozitolar 1.000 dolardan (789 sterlin) başlarken gezilerin bu yıl sonunda başlaması bekleniyor.

Şirket, şubat ayında yaptığı açıklamada kapsülün "şimdiye kadar yapılan insanlı uzay uçuş kapsülleri arasında en geniş iç mekana sahip olduğunu" belirtmişti. Balon uzayın sınırına kadar seyahat ederek Dünya atmosferinin 18 mil (yaklaşık 29 kilometre) üzerinde duracak.

Uzay yolculuğu için bilet fiyatı ise 125 bin dolar (yaklaşık 4 milyon 70 bin TL) olarak belirlenmiş durumda.

KAPSÜLLER, ROKETLERDEN DAHA YAVAŞ YÜKSELİYOR

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Space Perspective, uzayın sınırına götürülen insan sayısı açısından yeni bir rekor kıracağını iddia ettiği turist gemisinde güvenliğin önemini vurguladı.

Şirket ayrıca roketlerin aksine kapsüllerinin çok daha yavaş ve nazik bir şekilde dünyanın dışına çıktığını ve "NASA ve diğer saygın kuruluşların binden fazla kez" kullandığı teknolojiden faydalandığını vurguladı:

"Neptune Uzay Aracı, yenilenebilir hidrojenle saatte 19 kilometre gibi düşük bir hızla itilen SpaceBalloon'umuz tarafından nazikçe uzaya yükseltiliyor."

"BU İŞTE DÜNYANIN EN İYİ UZMANLARINA SAHİBİZ"

Space Perspective'in Üst Yöneticisi Jane Poynter, Space.com sitesine, "Bu işte kesinlikle dünyanın en iyi uzmanlarına sahibiz" dedi ve ekledi: "Tamamen odaklanmış durumdayız. Ticari uçuşu olabildiğince verimli, tamamen güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye odaklanmış durumdayız."

Bildirildiğine göre uzay yolculukları 6 saat sürecek. Şirket, rezervasyon formunda, arkadaş ve aile buluşmaları ve kurumsal toplantılar da dahil uzaya bir gezi gerektirebilecek türden etkinlikleri öneriyor.

VIRGIN GALACTIC TURİSTİK UZAY YOLCULUĞUNA BAŞLADI

Bir başka uzay turizmi şirketi olan Virgin Galactic turistik uzay yolculuğuna geçtiğimiz yıl başlamıştı. Space Perspective'in aksine Virgin Galactic, yolcuları devasa bir roketle taşıyor.

Örneğin uzaya giden ilk Karayiplilerin de bulunduğu "Virgin Galactic 02" uçuşu 10 Ağustos 2023'te New Mexico yerel saatiyle 08.30'da gerçekleşmişti.

BBC'de yer alan habere göre, yolculuğun ilk aşamasında Eve olarak bilinen bir taşıyıcı kullanıldı. Daha sonra motor ateşlenerek 85 km yüksekliğe çıkıldı. Üç yolcu fırlatmadan yaklaşık 45 dakika sonra yer çekimsiz ortama ulaştı. Roket birkaç dakika sonra da inişe geçti ve aynı rotadan sorunsuz şekilde New Mexico'ya ulaştı.

VIRGIN GALACTIC UÇUŞU NE KADAR?

Bir kişilik Virgin Galactic uçuş fiyatı ise 450 bin dolara kadar yükselmiş vaziyette.

Virgin Galactic uçuşunun hedefi, yolcuların birkaç dakika ağırlıksızlığı deneyimleyebilecekleri Dünya'nın yaklaşık 85 km yukarısına ulaştırmaktı. Yani Space Perspective gibi sürükleyici bir deneyim sunmuyor. Ayrıca Virgin Galactiv'in uzay gemisi, dünyanın yörüngesinde tam bir tur tamamlayacak hıza sahip değil.