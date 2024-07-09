Uzay yolculuğu başladı... Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A uzaya fırlatıldı!

09 Temmuz 2024 02:30 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 03:38

Türksat 6A uydusu için geri sayım başladı! Bu gece uzaya fırlatılıyor

Türksat 6A uydusu için geri sayım başladı! Bu gece uzaya fırlatılıyor

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Türk mühendisleri tarafında yerli imkanlar ile üretilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, bu gece yörüngesine doğru yola çıktı. Türksat 6A’yı yörüngeye taşıyan Falcon 9 roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı.

YÖRÜNGESİNE FIRLATILDI

Türksat 6A, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımları ile bu gece saat 00.20'de SpaceX firmasının Amerika’nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yörüngesine fırlatılması planlanıyordu. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatma operasyonu hava koşulları nedeniyle Türkiye saatiyle 02.30'a ertelendi.

10 YILLIK ÇALIŞMA

Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu üretme çalışmalarının ilk ürünü Türksat 6A'nın serüveni resmi olarak 15 Aralık 2014'te başladı.

TÜRK MÜHENDİSLER ÜRETTİ

Türksat 6A, yüzde 80'in üzerindeki yerlilik oranıyla Ankara'da TUSAŞ'taki USET'te Türk mühendisleri tarafından üretildi.

Türksat 6A projesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türksat A.Ş. müşteri kurum olarak, TÜBİTAK UZAY proje yönetici kurum, ASELSAN, TUSAŞ ve C2TECH firmaları ise proje yürütücü kurum olarak yer aldı.

Türksat 6A, 42 derece doğu yörüngesinde, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak.

7,5 kilovat güce sahip, 4 bin 250 kilogram ağırlığındaki Türksat 6A ile mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya, Türksat'ın kapsama alanına girecek.

Uyduların ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak.

TÜRKİYE UYDU İHRACATÇISI KONUMUNA YÜKSELECEK

Türksat 6A'nın hizmete girmesi ile Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da önemli ölçüde artması hedefleniyor.

Haberleşme uydusu üretebilen sayılı ülkeler arasına giren Türkiye'nin, Türksat 6A tecrübesinin ardından uydu ihracatçısı konumuna yükselmesi de hedefler arasında yer alıyor.

1 AY TEST EDİLECEK

Türksat 6A'nın başarıyla uzaya gönderilmesi sonrasında istasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ile alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek ve uydu, 42 derece doğu boylamındaki yörüngesine doğru uzay yolculuğuna başlayacak.

Bu yolculuğun tamamlanmasıyla yörünge testleri aşamasına geçilecek ve Türksat 6A, en az 1 ay sürecek testlerin ardından Türksat tarafından teslim alınarak faaliyete geçecek.

KAPSÜL İÇİNDEN FOTOĞRAF PAYLAŞILDI

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından Türksat 6A'nın kapsül içerisindeki fotoğraflarını paylaştı.

Bakan Uraloğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A, kapsülün içine yerleştirildi. SpaceX’in Falcon 9 roketi ile uzay yolculuğu başlıyor.

Türksat 6A uydusunun fırlatılması öncesinde son durumu yerinde takip eden Uraloğlu, "Şu an fırlatma işlemleri için hazırlıklarımız sorunsuz devam ediyor. Bizler de ekibimiz ile birlikte fırlatma öncesi son hazırlıkları titizlikle takip ediyoruz. Bu gece inşallah bağımsızlığımızın sembolü Türksat 6A’nın fırlatma işlemlerini başarıyla gerçekleştirerek kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biri olacağız ve uzaya imzamızı atacağız" ifadelerini kullandı.

'YÜZDE 80 YERLİLİK ORANI'

Uydunun fırlatılmasından itibaren yaşanacak süreç hakkında da bilgi veren Uraloğlu, "Fırlatmanın ardından kimyasal itki sistemi ile yola çıkacak olan uydumuz 35 bin 786 kilometre uzaklıkta 42 derece Doğu boylamındaki kalıcı yörüngesine ulaşacak. Burada yörünge testlerine başlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 1 ay sürecek testlerin ardından uydumuzu teslim alacağız ve faaliyete geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Türksat 6A'nın Türkiye'nin en önemli Ar-Ge projelerinden biri olduğunu ve Türk mühendislerinin yoğun çalışmalarının sonucunda yüzde 80'in üzerinde bir yerlilik oranıyla üretildiğini anımsatan Uraloğlu, şöyle devam etti:

Uydumuz TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş kapsama alanı ile Türkiye’nin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca mevcut uyduların hizmet vermediğimiz Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'nın da kapsama alanına girecek, 5 milyar insana hizmet verilecek.