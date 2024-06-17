Uzay yolculuğunda cinsiyet farkı! Kadınlar erkeklere göre daha dayanıklı çıktı

17 Haziran 2024 15:33 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 15:36

Son günlerde sık sık gündeme gelen uzay yolculukları yapan astronotlar üzerinde bir çalışma yapıldı. Nature Communications'un haberine göre 64 astronotun yaşam verileri analiz edildi. Bu veri akışında özellikle kadın ve erkek astronotlar arasında bazı farklar seyretmeye başladı.

KADINLAR ERKEKLERE GÖRE DAHA DAYANIKLI ÇIKTI

Uzay yolculukları sonrası cinsiyet farklarını ortaya çıkaran bulgulara göre; erkeklerin genlerinin faaliyeti kadınlardan daha çok bozuluyor. Ayrıca genlerdeki aksaklığın Dünya'ya geldikten sonra normale dönmesi, erkeklerde daha uzun süre gerektiriyor.

UZAY YOLCULUĞUNDA CİNSİYET FARKI!

Uzay araştırmalarında da kadın ve erkek astronotlar arasında bazı farklar görüldü. Kadınların yolculuk etkilerini hızla atlatırken erkeklerin uzun süre adapte olmaması da dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca uzay yolculuğu uzun süren astronotlarda yaşanan zaman kayması da erkeklere oranla kadınlarda daha az rastlandı. Fakat tüm bunlara rağmen yolculuklarda şirketler tarafından erkek astronotlar daha çok tercih ediliyor. Bunun nedeni ise kadınların meslekte çok az bulunmasından kaynaklı olduğu NASA tarafından açıklandı.

DÜNYA UZAY TARİHİNE DAMGA VURAN ASTRONOT KADINLAR

İlk ABD'li kadın astronot Sally Ride oldu. NASA astronotu olan Ride, 19 Ağustos 1982'de Soyuz T-7 ile yolculuk yaptı.

NASA astronotu Peggy Whitson, uzay istasyonu komuta eden ilk kadın oldu.

Svetlana Savitskaya, uzayda yürüyüş yaparak tarihe damga vurdu.

Uzay mekiği Challenger'ın dışına çıktığında uzay yürüyüşü yapan ilk Amerikalı kadın astronot ise Kathryn D. Sullivan'di.