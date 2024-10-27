Uzaya seyahat başlıyor! Çinli şirket biletleri satışa açtı: Fiyatı dudak uçuklattı

27 Ekim 2024 10:54 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 11:03

Uzaya çıkmak artık sadece astronotlara özel bir deneyim değil. Uzay turizmi şirketlerinin bu konudaki çalışmaları doğrultusunda artık Ankara'dan İstanbul'a seyahata eder gibi yörünge altı uçuş gerçekleştirilebilecek. Çinli bir şirket,

NASA'nın büyük bir sorunu var: Çözebilen 3 milyon dolar kazanacak

NASA'nın büyük bir sorunu var: Çözebilen 3 milyon dolar kazanacak

Çin​'in Ciangsu eyaletinde faaliyet gösteren uzay ve havacılık şirketi Deep Blue Aerospace, 2027'de yörünge altı uzay turizmi​ düzenlemeyi planlanıyor. Bu kapsamda firma, yolculuğa katılmak isteyenler için biletlerini satışa sundu. Tek bir biletin fiyatıysa dudak uçuklattı.

Çin basınında çıkan haberlere göre, şirketin Taobao adlı popüler e-ticaret platformu üzerinden satışa çıkardığı iki bilet, tanesi 1,5 milyon yuan (yaklaşık 210 bin dolar - 7 milyon 220 bin TL) fiyatla kısa sürede alıcı buldu.

YOLCULAR, AĞIRLIKSIZLIK HİSSİNİ YAŞAYACAK

Çin'de uzay turizmi alanında satış yapan ilk şirket olan Deep Blue Aerospace, roketle gerçekleştirmeyi planladığı yörünge altı seferde, yolcularına 12 dakikalık bir deneyim vaat ediyor. Yolcular, en az 5 dakika boyunca atmosferin dışına çıkarak ağırlıksızlık hissini tecrübe etme fırsatına sahip olacak.

Deep Blue Aerospace, seferlerini uzay uçakları yerine roketle gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu sebeple şirket, önümüzdeki iki yıl boyunca çok sayıda insansız test uçuşu yapacak. Şirketin geliştirdiği yeniden kullanılabilir roket teknolojisinin, gelecekte bu tür uzay yolculuklarının maliyetini düşürme potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.

YENİ BİLETLER YOLDA

Deep Blue Aerospace, gelecek ay sefer için daha fazla bilet satışa sunmayı planlıyor.