Uzayda 8 ay geçiren NASA astronotları döndü: En çok yaşadıkları zorlukları anlattılar

10 Kasım 2024 10:59 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 11:08

NASA ve SpaceX’in Crew-8 göreviyle 235 gün uzayda kalan astronotlar, Dünya’ya dönüşte beklenmedik fiziksel zorluklarla karşılaştıklarını anlattı. Uzun süre yerçekimsiz ortamda bulunan astronotlar, Dünya'da yürümekte, başlarını kaldırmakta ve sert yüzeylere oturmakta zorlandıklarını, nesnelerin ağırlığının ise kendilerine çılgınca geldiğini belirttiler.

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Amerikan uzay ve havacılık kurumu NASA'nın SpaceX iş birliğiyle gerçekleştirdiği Crew-8 misyonunu tamamlayan astronotları, iki yüz günden fazla süren uzay maceralarının ardından Dünya'ya dönüş deneyimlerini ve yeniden uyum sağlama sürecinde karşılaştıkları zorlukları anlattı.

Gerçekleştirdikleri basın toplantısında astronotlar, uzay görevlerinin fiziksel ve mental etkilerini paylaştı ve bir NASA astronotunun iniş sonrası beklenmedik sağlık sorunları nedeniyle gözlem altına alındığı da doğrulandı.

NASA astronotu Michael Barratt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görev ekibindeki bir astronotun tıbbi gözlem altında olduğunu belirtti ancak sağlık sorunuyla ilgili ayrıntı verilmeyeceğini söyledi. Barratt, "Hâlâ bazı şeyleri bir araya getiriyoruz. Tıbbi gizliliği korumak ve süreçlerimizin düzenli bir şekilde ilerlemesini sağlamak için şu anda paylaşabileceğimiz tek bilgi bu" ifadelerini kullandı.

CREW-8, ŞİMDİYE KADARKİ EN UZUN İNSANLI UZAY GÖREVİ

NASA'dan gelen bilgilere göre SpaceX'in Crew Dragon aracıyla gerçekleştirilen Crew-8 görevi şimdiye kadarki en uzun insanlı uzay görevi olarak tarihe geçti. Astronotlar, görev süresinin yanı sıra dönüş zamanında yaşanan gecikmeler nedeniyle uzayda planlanandan daha uzun süre kaldı.

NASA ve Boeing'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bağlı Starliner uzay aracını değerlendirme süreci, astronotların dönüşlerinin gecikmesinin ana sebebi oldu. Crew-8 mürettebatının Dünya'ya dönüşü aslen ağustos ayında planlanmıştı ancak ekim ayında yeryüzüne inebildiler.

SANDALYEYE OTURMAK BİLE RAHATSIZ ETTİ

İlk kez uzaya giden NASA astronotu Mathew Dominick, Dünya'ya yeniden uyum sağlama sürecinden etkilendiğini belirtti, "Büyük şeyler bekliyorsunuz, baş dönmesi gibi. Ancak ufak detaylar ilginç. Mesela sert bir sandalyeye oturmak. 235 gündür sert bir şeye oturmamıştım" dedi.

Dominick, sert bir sandalyeye oturmanın verdiği rahatsızlık nedeniyle Dünya'ya döndükten sonra ailesiyle yaptığı bir akşam yemeğinde "bahçede yere bir havlu serip uzandığını" anlattı.

NASA astronotu Jeanette Epps de Dominick'le aynı fikirde. Epps, her astronotun uzaydan döndükten sonra farklı bir deneyim yaşadığını vurgulayarak, "Dönüşte nasıl tepki vereceğimizi ve uyum sağlama hızımızı önceden bilemiyoruz" dedi.

8 AYDIR BAŞLARINI BİLE KALDIRMADILAR

Dünya'ya döndükten sonra başını kaldırmanın bile zorluk yaşattığını belirten Epps, sekiz aya yakın bir süre başını kaldırmadığı için bazı kas ağrıları yaşayabileceklerini sözlerine ekledi.

Dominick'in Dünya'da yaşadığı bir başka farklılık da nesneleri tutarken hissettikleriydi. Astronot, nesnelerin uzaya kıyasla Dünya'da daha ağır geleceğini bilmesine rağmen, "uzay istasyonunda sürekli kullandığı bir nesneyi Dünya'da kaldırmaya çalışmanın" kendisine çılgınca geldiğini söyledi.