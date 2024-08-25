Uzayda mahsur kalan astronotlar için NASA'dan kötü haber geldi

25 Ağustos 2024 03:29 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 03:35

Elon Musk'a kötü haber: BMW, Tesla'yı ilk kez geçti! İşte Avrupa'da en çok elektrikli otomobil satan markalar

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Sadece bir haftalık görev için 6 Haziran'da uzaya giden ABD'li astronotlar için NASA'dan sonunda açıklama geldi. Uzayda mahsur kalan Sunita Williams ve Butch Wilmore için adeta bilimkurgu filmi tadındaki endişeli bekleyiş için son tarih belli oldu. ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) çıkan astronotlar için 2025 yılı işaret edilse de bunun kesin olup olmayacağı bilinmiyor.

MAHSUR ASTRONOTLARIN DÖNÜŞ TARİHİ NE ZAMAN?

NASA Başkanı Bill Nelson düzenlediği basın toplantısında, Sunita Williams ve Butch Wilmore’nin SpaceX’e ait Dragon uzay aracı ile birlikte Şubat ayında Dünya'ya dönüşlerini yapacaklarını açıkladı. Uzay istasyonuna giderken kullandıkları Starliner mekiğine dair sıkıntıların olduğunu ve sızıntılar sebebiyle iticilerin arıza yaptığını belirterek Starliner'ın mürettebat olmadan döneceğini duyurdu.

Nelson, uzay uçuşlarının her halükarda riskler barındığını hatırlatarak “Butch ve Suni'yi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda tutma ve Boeing Starliner'ı mürettebatsız olarak dünyaya getirme kararı güvenliğe olan bağlılığın bir sonucudur” dedi.

STARLİNER HELYUM SIZINTISI YAPTI

Astronotlu ilk Starliner mekiği, test görevi için birkaç kez ertelemenin ardından 5 Haziran'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılmıştı. Yaklaşık 27 saatlik bir uçuşun ardından ISS'ye kenetlenen Starliner'ın yolculuğu sırasında helyum sızıntısı yaşanmış, 28 iticisinden 4'ü bozulmuştu. Astronotlar bozuk iticilerin 3'ünü çalıştırmayı başarmıştı. Uzay görevinin yaklaşık bir hafta sürmesi planlanmış ancak oluşan teknik sorunların güvenlik endişelerini artırması nedeniyle geri dönüş ertelenmişti.