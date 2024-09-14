Uzayda mahsur kalan astronotlardan ilk açıklama: En çok neyi özlediklerini anlattılar

14 Eylül 2024 10:17 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 10:20

NASA astronotları Barry Wilmore ve Sunita Williams, Boeing'in Starliner uzay aracındaki teknik sorunlar nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalmıştı. Astronotlar, aylar sonra ilk açıklamayı yaptı. En çok neyi özlediklerini anlattı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan iki NASA astronotu, Boeing'in Starliner uzay aracındaki teknik sorunlar nedeniyle geri dönemiyor. Astronotlar Barry 'Butch' Wilmore ve Sunita Williams, bu durumla ilgili ilk kez kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

NASA'nın astronotları Wilmore ve Williams, 5 Haziran 2024'te Boeing'in Starliner uzay aracı ile ISS'e doğru yola çıktı. Bu görev, Starliner'ın uzun süredir ertelenen mürettebatlı uçuşuydu. Planlanana göre Starliner, astronotları ISS'e ulaştıracak ve yaklaşık bir hafta sonra Dünya'ya geri getirecekti.

BOEING STARLINER ARACI, ASTRONOTLARI UZAYDA MAHSUR BIRAKTI

Ancak bu görev başından beri teknik aksaklıklarla doluydu. Fırlatma öncesinde yaşanan birkaç ertelemenin ardından, Starliner nihayet 5 Haziran'da havalandı. Fakat daha fırlatma sırasında aracın helyum tanklarında küçük sızıntılar olduğu rapor edildi. Mühendisler bu sızıntıları, "fırlatmayı durduracak kadar ciddi bulmadı" ve görev devam etti.

Starliner, ISS'e ulaştıktan sonra daha büyük problemlerle karşı karşıya kaldı. Uzay aracında ek helyum sızıntıları meydana geldi ve toplam 18 iticiden 5'i işlevini yitirdi. Bu sorunlar, astronotların Dünya'ya güvenli bir şekilde dönmesini tehlikeye attı. NASA mühendisleri, uzay aracındaki teknik sorunların çözülmesi için geniş kapsamlı incelemeler başlattı ve astronotların Starliner ile geri dönmelerinin çok riskli olacağına karar verildi.

WILMORE VE WILLIAMS, 2025 ŞUBAT AYINDA DÖNECEK

Boeing Starliner, 7 Eylül'de mürettebatsız olarak Dünya'ya geri döndü. Astronotlar Wilmore ve Williams, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kaldı. NASA, astronotların geri dönüşü için SpaceX'in Crew-9 görevinin kullanılacağını duyurdu. Ancak bu görevden önce astronotların 2025 Şubat ayına kadar ISS'te kalması gerekecek.

AİLELERİ DE BU SÜREÇTEN ETKİLENDİ

Astronotların bu uzun süreli uzay macerası, sadece kendileri için değil, aynı zamanda aileleri için de büyük zorluklara neden oldu. Wilmore lise son sınıfta okuyan bir kızına ve üniversitede okuyan bir diğer kızına sahip. Küçük kızının lise son yılının çoğunu kaçıracağını belirten Wilmore, bu durumun kendisini duygusal olarak zorladığını söyledi.

Sunita Williams, kocasını ve iki köpeğini geride bırakarak göreve katılmış. Williams, köpekleriyle sabah yürüyüşlerini ve yeni bir günün başladığını hissettiren kuş cıvıltıları gibi sesleri özlediğini söyledi. Ancak ISS penceresinden Dünya'yı izlemek, ona farklı bir huzur vermiş. "Burası çok huzurlu, Dünya'yı bu şekilde izlemek farklı bir perspektif kazandırıyor." diye konuştu.