Uzayda mahsur kalan iki NASA astronotunun başına gelenler belli oldu

12 Ağustos 2024 09:19 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 09:29

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Boeing'in Starliner aracıyla bir haftalığına gittiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda iki aydır mahsur kalan astronotların başına bu felaketi getiren hatanın sebeplerini açıklayan bir rapor yayınladı.

NASA'nın Genel Müfettişlik Ofisi tarafından hazırlanan raporda, Boeing'in "kalite kontrol standartlarına uymaması" nedeniyle para cezasına çarptırılması gerektiği belirtildi.

Tüm yaz boyunca uzay ajansı içinde, Boeing'in uzun zamandır beklenen Starliner uzay aracını kullanacak ilk iki insanın en iyi şekilde nasıl kurtarılacağı konusunda tartışmalar yaşandı ve ikilinin bu Haziran ayında dokuz günlük bir görev için yörüngeye gidip gelmesi planlanmıştı.

UZAYDA MAHSUR KALAN ASTRONOTLAR 2025'TE DÖNEBİLİR

Ancak bu sefer ağustos ayına kadar uzarken (her iki astronotun da 2025 yılına kadar uzayda mahsur kalma olasılığı yüksek) NASA, Boeing'in "idari hatalarını" gözden geçirmek üzere Pentagon müfettişleriyle iş birliği yaptı.

Uzay ajansının en üst düzey gözlemcisi, yayınlanan raporunda Boeing'in bugüne kadarki eksiklikleri giderme sürecinin "etkisiz olduğunu" belirtti. "Şirket, aynı kalite kontrol sorunları tekrar ortaya çıktığında düzeltici önlemler alma konusunda genellikle tepkisiz kalmıştır." dedi.

Bir örnekte, Starliner'ın son derece patlayıcı roket iticisini barındırmak için gereken donanımın ayrılmaz bir parçası olan sıvı oksijen yakıt tankı kubbesi, 'Boeing'in tatmin edici olmayan kaynak işlemleri' nedeniyle potansiyel imha için izole edilmiş halde bulundu.

BELA GÖZ GÖRE GÖRE "GELİYORUM" DEMİŞ!

NASA'nın Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) Çekirdek Aşama 3 roketlerinden biri için tasarlanan bu kötü monte edilmiş yakıt kubbesine bizzat NASA OIG yetkilileri şahit oldu.

Ancak Boeing'in Starliner'ın yapımıyla ilgili dahili sorunların çoğunu araştırmak için uzay ajansı gözlemcileri Pentagon'un Savunma Sözleşmesi Yönetim Ajansı (DCMA) personelinden yardım istedi.

NASA'nın yeni raporuna göre "DCMA yükleniciye Düzeltici Faaliyet Talepleri (CAR) gönderdi. CAR'lar Seviye I'den IV'e kadar etiketleniyor, Seviye I en az ciddi eksiklik anlamına geliyor.

NASA'nın New Orleans'taki Michoud Montaj Tesisi'nde "Boeing'in çekirdek ve üst aşama üretim çalışmalarını denetlemesi" istenen DCMA ekibi, 2021-2023 yılları arasında Seviye I ve II'de toplam 71 CAR göndermiş.

Boeing'in üst yönetimini uyaracak ve sözleşme ödemelerinin kesilmesine yol açabilecek daha da ciddi bir Seviye III CAR taslağı hazırlanmış ancak gönderilmemiş.

NASA'nın OIG raporu, "DCMA yetkililerine göre bu, geliştirmenin bu aşamasındaki bir uzay uçuş sistemi için yüksek sayıda CAR'dır ve ürün kalite kontrolünün yinelenen ve bozulmuş bir durumunu yansıtmaktadır." açıklamasında bulundu.

Kötü kaynaklanmış yakıt tankı kubbesi, sorunu gevşek işe alma ve eğitim uygulamalarına bağlayan NASA için tekrarlanan ve tekrar vurgulanan bir endişe nedeni oldu.

NASA, "Kaynak sorunları Boeing'in deneyimsiz teknisyenleri ve yetersiz iş emri planlaması ve denetimi nedeniyle ortaya çıktı. Eğitimli ve kalifiye işgücünün eksikliği Boeing'in NASA gerekliliklerine ve endüstri standartlarına uymayan parça ve bileşenler üretmeye devam etme riskini artırıyor." dedi.

Pentagon DCMA yetkilileri, Boeing'in kredisine göre, havacılık firması tarafından kubbenin uzaya uygun olmadığını kabul eden bir uygunsuzluk raporu oluşturulduğunu belirtti.

Genel müfettiş, "Boeing yetkilileri kabul edilemez çevresel koşullar altında donanımın işlenmesini yanlış bir şekilde onayladı, hasarlı mühürleri kabul etti ve inceleme için NASA'ya sundu" sonucuna vardı.