Uzaydaki Starlink uydu sayısı devasa miktara ulaştı! NASA çalışanından uyarı

06 Eylül 2024 11:45 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 11:45

SpaceX, Starlink ağının 7.000. uydusunu başarıyla fırlattı. Dünya genelinde yüksek hızlı internet erişimini genişletmeye devam eden bu hizmet, Elon Musk'a göre artık tüm aktif Dünya uydularının yaklaşık 2/3'ünü oluşturuyor. Starlink uydularının bu hızlı büyümesi, NASA'da çalışan eski bilim insanı Sierra Solter-Hunt'un geçmişteki bir uyarısını akla getirdi.

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, uzay tarihine bir yenilik daha ekledi. SpaceX, Starlink ağının 7.000'inci uydusunu başarılı bir şekilde fırlattı. CEO Elon Musk, Starlink'in uydularıyla ilgili önemli bir bilgiyi de kamuoyuyla paylaştı.

STARLINK NEDİR?

Starlink, SpaceX'in dünya genelinde yüksek hızda internet erişimi sağlamak amacıyla başlattığı bir proje olarak biliniyor. Bu ağ, alçak Dünya yörüngesine yerleştirilen binlerce uyduyla, internetin ulaşamadığı en uzak köşelere bile hızlı ve güvenilir bağlantı sunmayı hedefliyor.

Uzaya gönderilen her bir uydu, dünya üzerindeki geniş bir alana sinyal gönderme kapasitesine sahip, böylece internet erişimi daha önce hiç ulaşamadığı bölgelerde mümkün hale geliyor. Starlink hizmeti, şimdiye kadar 105 farklı ülkede aktif olarak kullanılıyor ve bu kapsamı daha da genişletmek için SpaceX, Falcon 9 roketleriyle düzenli fırlatmalara devam ediyor.

7.000 uydunun hepsi şu an görevde olmasa da hemen her yerde yüksek hızlı internet sağlayabiliyor. Elon Musk, Starlink'in mevcut hizmet kapasitesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Starlink şu anda tüm aktif Dünya uydularının yaklaşık 2/3'ünüoluşturuyor" bilgisini paylaştı.

STARLINK UYDULARI, ÜCRETSİZ İNTERNET VERECEK

Öte yandan Starlink, acil bir durumla karşılaşan insanların cep telefonlarını kullanarak ücretsiz olarak acil servislerle iletişime geçebileceği bir özellik de geliştiriyor. Hükümet onayına tabi olarak her ülkede faaliyete geçmesi beklenen bu projeyi Musk şöyle özetledi:

"Hattının ödemesini unutan ya da ödeme yapma imkanı olmayan birinin hayatını kaybetmesi gibi bir durum olmayacak."

STARLINK, TÜRKİYE MACERASINI ERTELEDİ

Geçtiğimiz günlerde Starlink, faaliyete geçtiği / geçeceği ülkeleri açıklayan internet sitesinde, Türkiye'de 2025 yılında hizmete başlayacağına dair ibareyi "Hükümet onayı bekleniyor" olarak değiştirdi. Bu durum, Starlink Türkiye macerasını erteledi şeklinde yorumlandı.

Bu arada eski bir NASA bilim insanı olan doktor Sierra Solter-Hunt, daha önce Starlink uydularının Dünya'nın manyetik alanını aşındırıp yavaş yavaş hepimizi zehirleyebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.