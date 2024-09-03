Uzaydan gelen ürpertici seslerin ardındaki gerçek! NASA, beklenen açıklamayı yaptı

03 Eylül 2024 09:21 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 09:55

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Boeing Starliner'da aylardır mahsur kalan astronot Butch Wilmore'un araçtan garip sesler geldiğini bildirmesinin ardından, olan biteni aydınlatan bir açıklama yaptı. NASA, söz konusu seslere neyin sebep olduğunu açıkladı.

Cumartesi günü NASA astronotu Butch Wilmore, NASA görev kontrol merkezine telsizle Boeing Starliner uzay aracından gelen titreşimli bir ses duyduğunu bildirmişti. "Hoparlörden garip bir ses geliyor. Bunu neyin yaptığını bilmiyorum." demişti.

ASTRONOTLAR, AYLARDIR UZAYDA MAHSUR KALDI

Wilmore, haziran ayında astronot Suni Williams ile birlikte Boeing Starliner ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatıldı. İkilinin yaklaşık bir hafta sonra Dünya'ya dönmeleri planlanıyordu ancak yaşanan bir arıza nedeniyle iki ayı aşkın bir süredir ISS'de yaşıyorlar.

Starliner uzay aracı uçuş sırasında arızalandı. 28 Reaksiyon Kontrol Sistemi (RCS) iticisinden beşi kapandı. Ayrıca itiş sistemini basınçlandırmak için kullanılan helyum kaynağında da sızıntılar meydana geldi. Ancak Wilmore'un duyduğu gizemli seslerin bu sorunların hiçbiriyle ilgisi yoktu.

BOEING STARLINER NEDEN GARİP SESLER ÇIKARIYOR?

Pazartesi günü NASA, garip gürültünün Boeing Starliner'daki hoparlörler ile yanaştığı ISS arasındaki bir geri besleme sorunu olduğunu açıkladı. NASA X'te yaptığı açıklamada, "Uzay istasyonu ses sistemi karmaşıktır, birden fazla uzay aracı ve modülün birbirine bağlanmasına izin verir ve gürültü ve geri bildirim yaşanması yaygındır." dedi.

Ürkütücü kayıt, NASA'nın Boeing Starliner'ın Dünya'ya döneceği tarihi nihayet açıklamasından birkaç gün sonra geldi. Uzayda geçirdiği ayların ardından Starliner, 7 Eylül'de mürettebatı olmadan ABD'nin New Mexico eyaletine geri dönecek.

Perşembe günü yapılan bir görev güncellemesinde NASA, mürettebatsız Starliner uzay aracının Houston'daki Starliner Görev Kontrol ve Florida'daki Boeing Görev Kontrol Merkezindeki uçuş kontrolörleri ile tamamen otonom bir dönüş gerçekleştireceğini söyledi.

Bu karar, uzay ajansının uçağın NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'u Dünya'ya geri getirmek için uygun olmadığına karar vermesinden kısa bir süre sonra alındı. İki astronotun ise Şubat 2025'te SpaceX Crew Dragon ile geri dönmeleri planlanıyor.

NASA Yöneticisi Bill Nelson Cumartesi günü Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Starliner'ı mürettebatsız olarak geri getirme kararını açıklarken bunun nedeninin "güvenlik taahhüdü" olduğunu söyledi.