Uzayın hakimi SpaceX! 23 Starlink uydusu daha fırlatıldı
Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor. Falcon-9 roketiyle 23 adet daha Starlik uydusu yörüngeye gönderildi.
Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 23 Starlink uydusunu daha yörüngeye başarıyla gönderdi. İnternet uydularını taşıyan Falcon-9 roketi, yerel saatle 01.01’de ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.
ROKET BAŞARIYLA İNİŞ YAPTI
Falcon-9'un yeniden kullanılabilir ilk aşaması, fırlatmadan 7 dakika sonra Atlantik Okyanusu’nda bulunan “A Shortfall of Gravitas” adlı platforma başarıyla indi.
23 Starlink uydusunun ise fırlatmadan yaklaşık 64 dakika sonra alçak Dünya yörüngesine yerleştiği bildirildi.
İNTERNET SAĞLAMA KAPASİTESİ ARTACAK
Starlink uydularının, dünyanın farklı bölgelerinde internet bağlantısı erişiminde sorun yaşayan yerlere geniş bant internet hizmeti sunmak amacıyla geliştirildi Son fırlatılan 23 Starlink uydusunun, SpaceX'in internet sağlama kapasitesini artıracağı ifade ediliyor.