Uzaylılar çok yakınımızda olabilir! Mavi ışık ipucunu verdi

31 Ekim 2024 08:13 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 08:14

Yeni bir çalışma, uzaylıların güneş sisteminde yer alan Uranüs'ün uydusu Miranda'da saklanıyor olabileceğini ortaya koydu. Gök cisminin etrafındaki mavi ışık halkası bir okyanus olarak yorumlanıyor.

Bilim dünyasının cevaplayamadığı en büyük sorulardan biri de Dünya'nın ötesinde yaşam var mı? Eğer varsa, nerede? Cevabın "çok uzak" olduğunu düşünebilirsiniz ama şaşırtıcı bir şekilde evinize düşündüğümüzden çok daha yakın olabilir. ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'ne bağlı Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndaki araştırmacılar, Dünya'ya 2,7 milyar kilometre uzaklıktaki Uranüs'ün uydusu Miranda'nın yüzeyinin altında yaşanabilir olabileceğini söyledikleri bir okyanusun kanıtını keşfetti.

YAŞAMIN İPUCU OKYANUSTA

Araştırmanın ortak yazarı Dr. Tom Nordheim, "Miranda gibi küçük bir uydunun içinde okyanus olduğuna dair kanıt bulmak inanılmaz derecede şaşırtıcı. Gökyüzündeki bu uydulardan bazıları gerçekten ilginç. Miranda, güneş sistemimizdeki en uzak gezegenlerden birinin çevresinde birkaç okyanus dünyası olabileceği tezini doğruluyor; ki bu da heyecan verici ve tuhaf" ifadelerini kullandı.

URANÜS'E YOLCULUK ÇAĞRISI

Bulgulara dayanarak yetkililere seslenen Dr. Nordheim Uranüs'e yeni bir görev çağrısında bulunarak, "Olasılıklar bizi heyecanlandırıyor ve Uranüs'ü ve uydularını derinlemesine incelemek için buraya ulaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz " diye ekledi.

Bilim insanları, güneş sistemimizdeki gezegenlerin etrafında dönen 288 uydu arasında Miranda'nın "ön plana çıktığını" söylüyor.

Uranüs'ün buzlu uydusu Miranda, 24 Ocak 1986'da NASA'nın Voyager 2 uzay aracı tarafından fotoğraflandı. Miranda, mikrobiyal yaşamı barındırabilecek bir yeraltı okyanusuna sahip olabilir.

MAVİ IŞIK HALESİ KANIT SUNUYOR

NASA'nın Voyager-2 uzay aracı tarafından 1986 yılında çekilen görüntüler, etrafın mavi bir ışık halesiyle çevrili Miranda'nın güney yarım küresinin "yivli bir arazi ile kaplı olduğunu gösteriyordu. Ekip, yeni çalışmalarında ayın iç kısmının nasıl görünebileceğini anlamak için bu görüntüleri yeniden değerlendirdi. Ekip ilk olarak çatlaklar ve çıkıntılar da dahil olmak üzere ay yüzeyinin özelliklerini haritalandırdı. Daha sonra ayın iç kısmının çeşitli olası yapılarını test etmek için bir bilgisayar modeli geliştirdi.

Analizleri, yüzeye en iyi uyumu veren iç kısmın, yaklaşık 100-500 milyon yıl önce Miranda ayının buzlu yüzeyinin altındaki geniş bir okyanus olduğunu ortaya çıkardı. Bu okyanus yüzeyin en fazla 30,5 kilometre altındaydı ve en az 99,7 kilometre boyunca uzanıyordu.