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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 15:14

Uzun oyun seansları için dayanıklı laptop seçim rehhberi: Excalibur G870 örneği

Uzun oyun seansları için Casper Excalibur G870, 100.000 kez açılıp kapanan menteşesiyle dikkat çeken bir dayanıklılık verisine sahip. Bağımsız test ve belgelendirme kuruluşu Intertek'in bu model üzerinde yaptığı incelemede ekran kapağı 110 derecelik hareketle tekrar tekrar açıldı ve kapatıldı. Altı kontrol aşamasında deformasyon gözlenmedi. Ancak oyun bilgisayarı seçen kullanıcı yalnız menteşeye bakmıyor.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Uzun oyun seansları için dayanıklı laptop seçim rehhberi: Excalibur G870 örneği
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 15:14

Ekran kartı, 165 Hz panel, soğutma ve taşıma alışkanlığı da aynı kararın parçası. Excalibur G870, yüksek grafik yükü altında çalışan bir bilgisayarın fiziksel dayanıklılığını da gündeme taşıyan bir örnek oluşturuyor.

100.000 AÇMA-KAPAMA NEYİ ÖLÇÜYOR

Kapağın uzun süre sorunsuz hareket etmesi ile yalnızca bir kez sertçe açılmaya dayanması aynı şey değil. Menteşe düzeneğinde tekrarlanan hareket, malzeme ve bağlantıların belirli bir protokol boyunca nasıl davrandığını gösteriyor. Intertek, Casper Excalibur G870 kapağını 110 derecelik hareketle açıp kapatarak toplam 100.000 açma-kapama uyguladı. Denetim 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 50.000 ve 100.000 açma-kapama yapıldı. Altı aşamada da deformasyon gözlenmedi. Bu bulgu laboratuvar koşulları için güçlü bir işaret olsa da ürünün belirli sayıda yıl arızasız çalışacağının garantisi değil.

Casper Excalibur G870'in Intertek incelemesinde kontrol noktaları yalnız testin sonunda değil, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 50.000 ve 100.000 açma-kapama sonrasında yer aldı. Böylece kapak mekanizmasının hareket boyunca gösterdiği durum kademeli biçimde izlendi. Dizüstünü oyun gecelerinde sık sık başka masaya taşıyan kullanıcı açısından bu sonuç, bilgisayarın fiziksel tasarımına ilişkin somut bir veri. G870'in Full HD 165 Hz ekranı ve farklı RTX ekran kartı seçenekleri de satın alma kararının oyun performansı tarafını tamamlıyor.

İLK BAKIŞTA GÖRÜNMEYEN PARÇALAR NEDEN ÖNEMLİ? 

Oyuncular klavye, panel ve işlemcinin performansına bakarken menteşe çoğunlukla ikinci planda kalıyor. Oysa taşınan bilgisayarın ekranı sık açılıyor, dar alanda farklı açılara getiriliyor ve her hareket gövde bağlantılarından kuvvet geçiriyor. Gevşeyen bir menteşe ekranda titreme hissi oluşturabilir. Kapak hareketinin eşit dağılıp dağılmadığı, sağ ve sol menteşe taraflarının birlikte çalışması ve ekrandan beklenen duruşun korunması, mağazada kısa bir incelemeyle bile fikir verebilir. Laboratuvar verisi bu günlük gözlemlere daha uzun bir perspektif ekliyor.

OYUN PERFORMANSI DAYANIKLILIĞIN YERİNİ TUTAR MI?

Casper Excalibur G870 için incelenen örnekte Intel Core 7 240H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartı yer alıyordu. Aynı Intertek raporu oyun performansı, ekran parlaklığı, sıcaklık ve batarya başlıklarını da değerlendirdi. Böylece bir bilgisayara yalnızca menteşe sayısı üzerinden bakmak yerine donanımın bütününe ilişkin bilgi edinilebiliyor. Oyun oynarken ekran kartının ürettiği kareler önemli, ancak soğutma sistemi uzun oturumlarda yüksek yükle mücadele ediyor.

KriterCasper Excalibur G870Casper Excalibur G915
Bağımsız kuruluşIntertekSGS
Menteşe açma-kapama100.00020.000
Kontrol yaklaşımıAltı aşamada deformasyonÇatlak, kablo, tork
Rapor kapsamıTest edilen RTX 5060 yapılandırmasıTest edilen RTX 5070 yapılandırması
Kimin içinOyun bilgisayarının menteşe dayanıklılığını önemseyen oyuncularOyun bilgisayarının menteşe dayanıklılığını önemseyen oyuncular

SONUÇ

Oyun laptopunda dayanıklılık arayan kullanıcı için 100.000 açma-kapama önemli bir veri. Casper Excalibur Excalibur G870’nin Intertek raporu, menteşenin altı denetim noktasında deformasyon göstermediğini kayıt altına alıyor. Ama bunun yanında hangi oyunların oynandığı, bilgisayarın ne sıklıkla taşındığı ve garanti koşulları da satın alma kararının parçası. Sağlam bir ekran kapağı ile akıcı oyun deneyimi iki farklı beklenti. İkisini birlikte incelemek daha doğru bir seçim sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

100.000 açma-kapama ne demek?
Bu sayı, test makinesinin laptop kapağını belirlenen açı ve düzende yüz bin kez açıp kapatması anlamına geliyor. Casper Excalibur G870 üzerinde yapılan Intertek çalışmasında altı ara kontrol yer aldı. Her aşamada deformasyon bulunmaması olumlu. Yine de sayı, evdeki kullanım süresini doğrudan takvime çevirmeye elverişli değil.
Menteşe testi oyun FPS değerini gösterir mi?
Menteşe testi ekran kapağının tekrarlı mekanik hareketini inceler. Oyun FPS verisi ise işlemci, ekran kartı, bellek ve grafik ayarlarıyla ilişkilidir. İkisi aynı ürünün farklı yönlerine bakar. Satın alma öncesi FPS sonucu incelenirken oyun adı, çözünürlük, görüntü kalitesi ve test edilen donanım mutlaka birlikte okunmalıdır.
Oyun bilgisayarında dayanıklılık mı ekran kartı mı öncelikli?
Bu karar oyun türüne ve kullanım düzenine bağlı. Sabit masada yüksek grafik ayarı isteyen kişi ekran kartını önceleyebilir. Bilgisayarını her gün taşıyan öğrenci ise ağırlık ve menteşe yapısına daha fazla önem verir. İki tarafı karşı karşıya koymak yerine bütçenin hangi ihtiyaca cevap verdiğine bakmak daha isabetli olur.
Uzun oyun seansları için dayanıklı laptop nasıl seçilir? Excalibur G870 örneği başlığında kullanım farkı nedir?
Casper Excalibur G870'in Intertek incelemesinde kontrol noktaları yalnız testin sonunda değil, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 50.000 ve 100.000 açma-kapama sonrasında yer aldı. Böylece kapak mekanizmasının hareket boyunca gösterdiği durum kademeli biçimde izlendi. Dizüstünü oyun gecelerinde sık sık başka masaya taşıyan kullanıcı açısından bu sonuç, bilgisayarın fiziksel tasarımına ilişkin somut bir veri. G870'in Full HD 165 Hz ekranı ve farklı RTX ekran kartı seçenekleri de satın alma kararının oyun performansı tarafını tamamlıyor.
TGRT oyunda menteşe dayanıklılığı neden gereklidir?
Casper Excalibur G870'in Intertek incelemesinde kontrol noktaları yalnız testin sonunda değil, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 50.000 ve 100.000 açma-kapama sonrasında yer aldı. Böylece kapak mekanizmasının hareket boyunca gösterdiği durum kademeli biçimde izlendi. Dizüstünü oyun gecelerinde sık sık başka masaya taşıyan kullanıcı açısından bu sonuç, bilgisayarın fiziksel tasarımına ilişkin somut bir veri. G870'in Full HD 165 Hz ekranı ve farklı RTX ekran kartı seçenekleri de satın alma kararının oyun performansı tarafını tamamlıyor.
ETİKETLER
#Rtx 5060
#Intertek
#Casper Excalibur G870
#Intel Core 7 240h
#100.000 Açma-kapama
#Teknoloji
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