Valorant Mobile ne zaman çıkacak? Riot Games'ten beklenen duyuru geldi

Riot Games, yıllardır beklenen Valorant Mobile sürümünü sonunda duyurdu. Ancak heyecanlanan küresel oyuncular için kötü haber: Şimdilik sadece Çin'de ön kayıtlar açıldı. Peki Valorant Mobile ne zaman çıkacak?

Riot Games, Valorant mobil sürümünün geleceğini resmen duyurdu. Ancak şu an için ön kayıtlar yalnızca Çin'deki kullanıcılarla sınırlı ve oyunun ne zaman küresel olarak oynanabilir olacağına dair henüz bir bilgi yok.

Valorant'ın mobil platformlara geleceğiyle ilgili söylentiler yıllardır dolaşıyordu, ancak bugüne kadar gerçeğe dönüşmemişti. Nihayet resmi Valorant hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımla Valorant Mobile sürümünü doğruladı. Ancak oyunu yakın zamanda oynamanız pek mümkün olmayabilir.

VALORANT MOBILE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şimdilik sadece Çin'deki kullanıcılar Valorant Mobile için ön kayıt yaptırabiliyor. Yakında bir deneme testi yapılması planlanıyor, ancak küresel oyuncuların bu teste katılıp katılamayacağı belli değil.

Bununla birlikte oyunun Çin'de resmi olarak çıkmasının bile aylar süreceği öngörülüyor, küresel çıkışının ise daha da uzun süreceği ihtimali üzerinde duruluyor. Riot'un, Çin dışındaki oyuncuların Android cihazlarında oyunu APK dosyası ile çalıştırmalarını engellemek için nasıl önlemler alacağı da merak konusu.

PUBG MOBILE YAPIMCISI İLE ORTAKLIK KURDU

Riot, Valorant'ı mobil cihazlara taşımak için PUBG Mobile'ın yapımcısı olan Lightspeed Studios ile iş birliği yaptı. Her ne kadar Valorant PC’de çok yüksek sistem gereksinimlerine sahip olmasa da, yüzlerce farklı donanım yapılandırmasına sahip mobil cihazlarda sorunsuz çalışmasını sağlamak oldukça zor olacak.