Valorant, Xbox ve PlayStation 5'e geliyor: Tarih belli oldu

08 Haziran 2024 15:09 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 15:10

Riot Games, büyük yankı uyandıran taktiksel nişancı oyunu Valorant'ı 2020 yılında PC platformuna özel olarak piyasaya sürmüştü. Oyun dünyasında sağlam bir yer edinen Valorant, şimdi ise konsol dünyasına kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Geliştirici ekip, FPS oyununu 14 Haziran 2024 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollara "limitli beta" olarak çıkaracağını duyurdu.

VALORANT, PS5 VE XBOX'A GELİYOR

Donanım Haber'in aktardığına göre Riot, oyunu daha geniş bir kitleyle test etmek ve aynı zamanda yeni gelen konsol oyuncularının oyunun haritalarına, modlarına, oynanabilir karakterlerine (ajanlar), özel yeteneklerine ve silahlarının nasıl çalıştığına alışmasını sağlamak için sınırlı beta sürümü olarak çıkış yapacağını söylüyor.

Beta 14 Haziran'da başlayacak ve Temmuz ayına kadar devam edecek. Beta programa katılan oyuncular, çeşitli haritaları, modları deneyimleyebilecek. Yeni oyuncular belli sayıda karakterle oynayacak, Xbox Game Pass aboneleri ise PC'de olduğu gibi tüm ajanların kilidi açılmış şekilde oyuna başlayacak.