Valve, Counter-Strike 2'de çok kullanılan klavye özelliğini yasakladı

20 Ağustos 2024 16:19 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 16:23

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Valve, Counter-Strike 2 oyuncularının "mükemmel karşı vuruşları" otomatikleştirmek için klavye özelliklerini kullanmalarını yasakladı.

Razer, Huntsman V3 Pro klavye serisine Eşzamanlı Karşıt Kardinal Yönler (SOCD) özelliğini ekleyen ilk klavye üreticisi olmuştu. Kısa süre sonra da Wooting'in klavyeleri bu işlevi kazanmıştı. Razer'ın "Snap Tap", Wooting'in de "Snappy Tappy" olarak adlandırdığı özellikleri kullanmak, Counter-Strike 2 oyunlarından atılmanıza neden olacak.

Valve, konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda, bazı donanım özellikleri manuel giriş ile otomasyon arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdı. Bu yüzden Counter-Strike'ta neyin kabul edilebilir olup neyin olmadığını net bir şekilde belirlemeye karar verdik." dedi.

SNAP TAP KULLANAN COUNTER-STRIKE 2 OYUNCULARI MAÇTAN ATILACAK

Bu temel becerileri aşan otomasyonu (komut dosyası veya donanım yoluyla) artık kabul etmeyeceklerini belirten Valve, ileriye dönük olarak (ilk aşamada yalnızca Valve Resmi Sunucularında) tek bir oyun girdisiyle birden fazla oyuncu hareketini otomatikleştirdiğinden şüphelenilen oyuncuların maçtan atılacağını söyledi.

Teknoloji sitesi The Verge'den Tom Warren, Counter-Strike 2'de SOCD kullanmayı test ettiğini ve Valve'ın resmi sunucularında oyundan çıkarıldığını doğruladı. Ancak Warren, hesabının yasaklanmadığını ifade etti.

Bu durum, Valve'ın bu klavye özelliklerinin kullanımını yasakladığını ancak kullanan hesapları da yasaklamayı düşünmediğini gösteriyor.

CS2 SNAP TAP NE DEMEK?

Razer ve Wooting'in SOCD özellikleri, oyuncuların yön değiştirmeyi öğrenmelerine gerek kalmadan otomatikleştirmelerine olanak tanıyor. Normalde birinci şahıs nişancı oyunlarında yön değiştirmek için bir tuşa basmadan önce diğerini tamamen bırakmanız gerekiyor. Her ikisine de basılırsa birbirlerini iptal ederler ve tuşlardan birini bırakana kadar bir süre öylece durursunuz.

SOCD, bir tuşu serbest bırakmanıza gerek olmadığı ve çok az veya hiç çaba harcamadan karşı strafe yapmak için A veya D tuşuna hızlıca dokunabileceğiniz anlamına geliyor.

PROFESYONEL OYUNCULAR, SOCD'NİN YASAKLANMASINI İSTEMİŞTİ

Bazı profesyonel Counter-Strike 2 oyuncuları, tıpkı turnuvalarda yıllardır iki zıt yönü aynı anda basmayı engelleyen null bind'lerin yasaklanması gibi, SOCD'nin de yasaklanmasını talep etmişti.

Wooting, Razer'ın bu özelliği kendi donanımına eklemesinin ardından, SOCD'yi klavyelerine isteksizce beta sürümü olarak eklemişti. Wooting, X platformunda yaptığı bir paylaşımda "Valve'in Snap Tap'e karşı bir duruş sergilemesinden memnunuz." dedi.