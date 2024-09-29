Valve, Deadlock için hile karşıtı önlem yayınladı: Hilecileri kurbağaya çeviriyor

29 Eylül 2024 16:59 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 17:00

Valve'ın yeni oyunu Deadlock, hile yapan oyuncuları cezalandırmak için onları kurbağaya dönüştüren sıra dışı bir sistemi devreye soktu. Hileciler, maç boyunca küçük bir kurbağa olarak dolaşmak zorunda kalıyor. Daha da ilginci Valve, buna benzer bir sistemi Counter-Strike oyunu için de düşünmüş.

Valve​'ın yeni kahraman nişancı oyunu Deadlock, hilecilere karşı getirdiği sıra dışı yöntemlerle gündeme damgasını vurdu. Team Fortress 2, Dota 2 ve Counter-Strike gibi ikonik Valve oyunlarının bir karışımı gibi görünen Deadlock, son güncellemesiyle birlikte oyuncuların hilecilerle mücadele etme biçimini tamamen değiştirdi.

DEADLOCK OYUNUNDA HİLECİLER, KURBAĞA OLUYOR

Oyunun getirmiş olduğu en dikkat çekici özelliklerden biri, hile​ yapan oyuncuların cezalandırılma şekli oldu. Artık oyuncular, bir maç sırasında hile yaptığı tespit edilen rakiplerini doğrudan oyundan atmak yerine kurbağaya çevirebiliyor. Hileciler, maç sonuna kadar küçük ve savunmasız bir kurbağa olarak dolaşmak zorunda kalıyor.

Deadlock'un güncelleme notlarında şu ifadeler yer aldı:

"Bir kullanıcının hile yaptığı tespit edildiğinde, maç sırasında rakiplere kullanıcıyı hemen banlamak ve maçı bitirmek veya hile yapanı oyunun geri kalanında bir kurbağaya dönüştürmek ve daha sonra banlamak gibi iki ayrı seçenek sunulacak. Daha kapsamlı bir hile karşıtı sistem üzerinde çalıştığımız için sistem daha tutucu algılama seviyesine göre ayarlandı. Güncelleme çıktıktan sonra, birkaç gün içinde kullanıcıların banlarını açacağız. Bir maç bu şekilde sonlandırıldığında, sonuçlar diğer oyuncular için sayılmayacak."

Eski Counter-Strike geliştiricisi Burton Johnsey, Valve'ın çok oyunculu nişancı oyunu için de buna benzer bir sistemi 'FU Surprise Mode' kod adıyla geliştirdiğini belirtti. Deadlock'tan farklı olarak hile yapanları tavuğa çeviren bu özellik, belirsiz bir sebeple yayınlanmadı.

DEADLOCK NASIL OYNANIR?

Deadlock nasıl oynanır? diye merak edenler için; oyun​ şu anda erken erişim aşamasında olduğundan henüz herkese açık değil. Oyuna erişimi olan bir arkadaşınız tarafından davet edilmeniz gerekiyor. Halihazırda Deadlock'a sahip olan bir kişi, 5 kişiye davet gönderebiliyor.