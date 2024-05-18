Valve ters köşe yaptı: Yeni oyun Deadlock, ekran görüntüleriyle sızdırıldı

18 May 2024 11:51 - Güncelleme : 18 May 2024 11:51

Grafiğiyle, gerçekçi oynanışıyla ve doğallığıyla oyunculardan beğeni toplayan Half-Life uzun bir süredir yeni oyun çıkarmadı. Hayranlar Valve'dan büyük bir heyecanla Half-Life 3'ü beklerken şirketin ters köşe yapan bir adım atacağı ortaya çıktı.

Valve'ın geliştirilmekte olan yeni oyunu hakkında resmi olarak "Deadlock" ismine sahip olacağı da dahil olmak üzere yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Geliştirildiği sırada oyun "Neon Prime" ve "Citadel" olarak biliniyordu.

DEADLOCK OYUNU NASIL OLACAK?

X'te Gabe Follower kullanıcısı, oyunla ilgili pek çok yeni bilgi paylaştı. Deadlock'un 6'ya 6 ve üçüncü şahıs kamera açısına sahip kahraman tabanlı bir nişancı oyunu olacağı bildiriliyor. Kule savunma mekaniğine sahip dört saldırı şeridinin yanı sıra kullanılacak çeşitli öğeler ve yetenekler içeren büyük bir haritaya sahip olacak.

"Steampunk" ve "fantezi" karışımı bir temayla oyunculara hitap edecek olan Deadlock, iddialara göre yeni değil ve en az birkaç yıldır geliştiriliyor. Diğer yandan oyuncuların merakla beklediği Half-Life 3 hakkında hiçbir somut gelişme yok.