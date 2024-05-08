Vanlı öğrenciden yangınlara 'insansız' çözüm! Projesiyle TÜBİTAK finaline kaldı

08 May 2024 16:26 - Güncelleme : 08 May 2024 16:31

Van'da düzenlenen "18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bölge Sergisi"nde gösterdiği başarı ile dikkatleri üzerine çeken 7. sınıf öğrencisi Halid Gökhan, yangınların kontrol altına alınmasına yönelik yenilikçi bir proje geliştirdi.

Deniz, göl ve limanlarda sıklıkla yaşanan gemi yangınlarından yola çıkan Gökhan, öğretmeni Mehmet Aziz Şahin ile bu konuda çalışma yaparak, "İnsansız Yangın Söndürme Gemisi" projesini hazırladı ve uzaktan kumanda edilen bir gemi maketi tasarladı.

Maket gemi, göl ve denizden almış olduğu suyu hortum aracılığıyla yangının olduğu bölgeye püskürterek yangına hızlı ve etkili bir müdahale imkanı sunuyor. Bu yöntem, insanların zarar görmesini en aza indirirken yangınların kontrol altına alınmasını sağlayarak önemli bir güvenlik açığını kapatıyor.

Gökhan'ın projesi, Van'da gerçekleştirilen yarışmanın bölge sergisinde büyük bir başarı elde ederek dikkat çekti. Şimdi ise genç kâşif, 26 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak TÜBİTAK finalinde ülke genelinde yarışacak ve projenin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak.

"ZARARLARIN ÖNÜNE GEÇMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Projesiyle Türkiye birinciliğini hedefleyen Gökhan; deniz, göl ve limanlarda sık yaşanan tanker patlamaları ve yangınların hem can kayıplarına neden olduğunu hem de çevreye zarar verdiğini söyledi.

İnsansız hava, kara ve deniz araçlarıyla ilgili sürekli araştırma yaptığını belirten Gökhan, denizlerde yaşanan yangınlara erken müdahale edilmesi amacıyla proje hazırladıklarını ifade etti.

Yakıt ve yük taşıyan gemi yangınlarının deniz ekosisteminde tahribata, bazı canlı türlerinin yok olmasına neden olduğunu, mevcut yangın söndürme gemilerinin ise bu tür olaylara müdahale ederken bazen risk altında kaldığını ve can kayıpları yaşandığını vurgulayan Gökhan, tasarladıkları insansız yangın söndürme gemisiyle zararların önüne geçmeyi amaçladıklarını kaydetti ve şunları ekledi:

"Uzaktan kumanda edilebilme özelliğine sahip aracımızı, ateşe dayanıklı alüminyum folyo ile kapladık. Projemiz hayata geçirilirse olası yangınlara hem erken müdahale edilebilir hem de can kayıpları en aza indirilebilir. Projeyi hazırlamamda desteğini esirgemeyen başta danışman öğretmenime ve herkese teşekkür ederim."

"KAYIPLAR EN AZA İNDİRİLECEK"

Danışman öğretmen Mehmet Aziz Şahin ise İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada yükselen bir güç olan Türkiye'nin gelişimine katkı sunmak istediklerini ifade etti.

Projeleriyle hem can kayıplarının hem de çevre kirliliğinin önüne geçmek istediklerini dile getiren Şahin, proje üzerinde yaklaşık 2 yıl çalıştıklarını ve bu süreçte çeşitli araştırmalar yaptıklarını söyledi.

Denizlerde ve göllerde yaşanan yangın ve tanker patlamalarına müdahale edilirken genelde can ve mal kaybı yaşandığını ve büyük tehlikeler atlatıldığına dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu:

"Bunu engellemek için çalışma yürüttük ve projemizi hazırladık. Çalışmamız hayata geçirilirse kayıplar en aza inecek. Testlerimizi yaptık. Özgün olan çalışmamızı hayata geçirmek istiyoruz. Teknoloji tasarım alanında birinci olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye finalinde de aynı başarıyı elde etmeyi hedefliyoruz."