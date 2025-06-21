Vantilatörü hep yanlış kullanıyormuşuz: Uzmanlardan serinleme tüyosu

Yaz sıcaklarıyla mücadele ederken çoğumuz vantilatörü doğrudan yüzümüze çevirip serinlemeye çalışıyoruz. Oysa uzmanlar, bu alışkanlığın etkili olmadığını savunuyor. İşte doğru vantilatör kullanım yöntemi...

Yaz sıcaklarıyla mücadelede çoğumuzun ilk başvurduğu cihaz genellikle vantilatörler oluyor. Soğuk havayı doğrudan yüzümüzde hissetmek rahatlatıcı olsa da, uzmanlar bu alışkanlığımızı sorgulatacak yeni bir yöntemden bahsetti. Vantilatörünüzü büyük ihtimalle yanlış kullanıyor olabilirsiniz.

VANTİLATÖR NASIL KONUMLANDIRILMALI?

Daily Mail'in haberine göre, vantilatörü doğrudan üzerinize hava üfleyecek şekilde tutuyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Uzmanlar, vantilatörün pencereden dışarı doğru bakacak şekilde yerleştirilmesini öneriyor.

Evde iki pencere açıksa, vantilatörü dışarı doğru çevirmek, sıcak havayı dışarı itmeye yardımcı olurken diğer açıklıktan serin havanın içeri girmesini sağlıyor. Enerji uzmanı Les Roberts, "Karşılıklı pencereleri veya kapıları açmak, hava akışının oluşmasını sağlar" dedi.

Daha iyi bir hava akışı için, karşıdaki açıklığın önüne içeri doğru bakan ikinci bir vantilatör yerleştirilmesini önerdiğini belirten, "Bu, serin havayı odaya çekerek güçlü bir çapraz esinti oluşturu" ifadelerini kullandı.