Venüs'te insan yaşamı için önemli iki element bulundu

19 Temmuz 2024 16:19 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 16:19

Güneş Sistemi'nde Güneş'e uzaklık bakımından ikinci sırada, sıcaklık bakımından ise birinci sırada bulunan Venüs, bilim insanları için önemli bir araştırma konusu olarak bulunuyor.

Asidik bulutları ve yüksek sıcaklıklarıyla Güneş Sistemi'ndeki en zorlu koşullara sahip gezegenlerden biri olan Venüs'ün bulutlarında yaşamın göstergesi olan iki potansiyel biyobelirteç: fosfin ve amonyak elementleri tespit edildi.

Daily Mail sitesinin aktardığına göre, Dünya'da her iki bileşik de bitkiler ve hayvanlar gibi organik maddelerin çürümesi sırasında üretiliyor ve bunların Venüs'te üretilmesini sağlayabilecek başka bir doğal süreç olmadığı ifade ediliyor.

FOSFİN, VENÜS'TE 2020'DE TESPİT EDİLMİŞTİ

Fosfin, Venüs'ün bulutlarında ilk kez 2020 tespit edilmişti. Yeni bulgular ise çarşamba günü İngiltere'deki Hull Üniversitesi'nde düzenlenen 2024 Ulusal Astronomi Toplantısı'nda sunuldu.

Galler'deki Cardiff Üniversitesi'nde astronom olan ve bulguların yazarı Profesör Jane Greaves, amonyağın Güneş Sistemi'nde daha önce gaz devi gezegenler Jüpiter ve Satürn'de de görüldüğünü belirterek, "Orada olması çok doğal çünkü gazları çoğunlukla hidrojendir" dedi.

Greaves, bu bileşiğin Dünya ve Venüs gibi kayalık gezegenlerde ise çok nadir bulunduğunu sözlerine ekledi.

AMONYAK NEDİR? NEREDE OLUŞUR?

Amonyak doğada bulunan renksiz, zehirli bir gazdır ve esas olarak bitki ve hayvan maddelerinin anaerobik çürümesi sonucu oluşur.

JCMT-VENÜS PROJESİ VERİLERİ KULLANILDI

Londra Imperial College'dan Dr. Dave Clements ve ekibi, fosfin, kükürtdioksit ve su da dahil olmak üzere diğer çeşitli molekülleri tespit edebilmek amacıyla JCMT-Venüs projesi verilerini kullandı.

Clements, Pioneer Venüs sondası verileriyle tutarlı biçimde yaklaşık 55, 56, 57 kilometre yüksekliklerde milyonda bir parça düzeyinde fosfin olduğuna dair tespitler yaptıklarını kaydetti.

Clements, "Venüs'ün atmosferinde birtakım tuhaflıklar var. Fosfin yeni ortaya çıkan bir madde. Bunlara ilave olarak atmosferdeki su ve kükürtdioksit miktarı da zamanla değişiyor. Nedeni bilinmiyor. Değişiklikler çok büyük ölçülerde izlenmiyor ancak günlerden yıllara kadar çeşitli zaman dilimlerinde farklılıklar gösterdiği biliniyor." ifadelerini kullandı.

Ekip, Pioneer Venüs 2 sondalarından elde edilen bilgileri teyit edecek şekilde bulutlarda amonyak bulunabileceğine dair tespitler de yaptı.

VENÜS'TE YAŞAM OLDUĞU KESİN DEĞİL AMA...

Bir kayalık gezegende amonyak bulunması güçlü bir biyolojik imza olarak kabul ediliyor. Bulgu, Venüs'te yaşam olduğunu kanıtlamıyor ancak bilim insanları burada amonyağın nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyor.

İngiltere'deki Cardiff Üniversitesinden Prof. Dr. Jane Greaves, Venüs'te yaşam bulunması ihtimalinden ilham aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Venüs bulutlarında herhangi bir mikrop varsa beklenmeyecek bazı gazlar da üretebilir. Amonyağı da asidi nötralize etmenin bir yolu olarak kullanabilirler. Biz onu yaşam için yeterince sıcak olduğunu düşündüğümüz bölgenin biraz üzerinde tespit ettik. Ya bunun yaşamla hiçbir ilgisi yok ya da gaz canlı bir şey tarafından üretiliyor ve yukarı doğru, tespit etmemizin biraz daha kolay olduğu bir yere doğru sürükleniyor."

Venüs'ün etrafını çeviren bulutlarda hidrojen ve fosfor atomlarından oluşan fosfin molekülleri, JCMT tarafından ilk defa Eylül 2020'de tespit edilmiş, bulgu Şili'deki Atacama Büyük Milimetre Dizisi (ALMA) tarafından da doğrulanmıştı.