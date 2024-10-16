Virüs yayılımına "Dur" diyen teknoloji! Havayı temizleyen "Airpurger" cihazı geliştirildi

16 Ekim 2024 14:39 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 14:39

Endüstri Yüksek Mühendisi Kemal Karaoğlan, Gaziantep Teknopark'ta dört yıllık bir çalışma sonucunda, kapalı alanlarda virüs ve bakterileri UV-C ışınları kullanarak yok eden ve hava kalitesini artıran "Airpurger" adlı bir cihaz geliştirdi. Cihaz özellikle eğitim kurumlarında salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla tasarlandı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı.

Gaziantep Teknopark'ta yürütülen dört yıllık araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda, Endüstri Yüksek Mühendisi Kemal Karaoğlan kapalı alanlarda zararlı virüs ve bakterileri yok edebilen bir cihaz geliştirdi. "Airpurger" ismini taşıyan alet, Kovid-19 salgını döneminden ilham alınarak hayata geçirilmiş olup, iç mekanların hava kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

PANDEMİ DÖNEMİNİN İHTİYAÇLARINDAN DOĞDU

Kovid-19 salgını, tüm dünyada hijyen ve hava kalitesine dair endişeleri artırmıştı ve bu doğrultuda kapalı alanların güvenli hale getirilmesi konusunda büyük bir ihtiyaç doğdu. Kemal Karaoğlan, pandemi döneminde zararlı virüs ve bakterileri yok eden bir cihaz geliştirmek üzere GAÜN Teknopark'ta faaliyete başladı.

Yaklaşık 4 yılın ardından geliştirilen Airpurger cihazı, şeklen klimaya benziyor ve tıpkı duvar tipi bir klima gibi duvara monte ediliyor.

"AİRPURGER"İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE İŞLEYİŞİ

Cihazın en dikkat çekici özelliği, içerisinde kullanılan UV-C (ultraviole-C) ışınları. Karaoğlan'ın açıklamasına göre, UV-C ışınları zararlı virüs ve bakterilerin DNA ve RNA yapılarını tahrip ederek onları etkisiz hale getiriyor. Daha sonra aynı ortama temiz hava pompalıyor.

Karaoğlan, yaptığı açıklamada, salgın döneminde toplum yararına faydalı olmak amacıyla çalışmaya başladıklarını söyledi. Bir bireyde bulunan zararlı virüs ve bakterilerin hava yoluyla diğer insanlara kolayca bulaştığını hatırlatan Karaoğlan cihazı özellikle eğitim kurumları için düşündüklerini ve ilk planda kreşler ve anasınıfı okullarının bulunduğunu, daha sonra toplumun geri kalanına yayacaklarını belirtti.

"Kalabalığa nezle, grip veya viral hastalık taşıyan kişi girdiği zaman onun nefesinden oradaki bulunan herkese bu hastalık yayılabilir. Bu cihazın kullanılması hastalığın yayılmasını engeller. Bütün amacımız toplumun sağlığı korumaktır" diyen Karaoğlan, cihazın bulunduğu ortamdaki havayı içine çektiğini, UV-C ledler sayesinde virüsleri ve bakterileri öldürdüğünü ve ve ortama temiz hava saldığını sözlerine ekledi.

Kimyasal madde kullanımı olmadığını dile getiren Karaoğlan, sadece kullandıkları ledlerin virüsleri öldürdüğünü bildirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından kendilerine verilen ruhsata göre, cihazın 30 metreküp alanda 1 saat çalıştığında ortamdaki virüs ve bakterileri yüzde 99,9 oranında imha ettiğini ifade eden Karaoğlan, "Ruhsatımız bunu tanımlıyor. Markamızı tescil ettirdik. Ticaret Bakanlığından satabilme belgesini aldık" diye konuştu.