Vision Pro 2 için beklenmedik haber: Apple'dan iptal kararı, yeni hedefi belli oldu

19 Haziran 2024 10:41 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 10:43

Apple, 2. nesil Vision Pro modelini iptal etti. The Information'ın haberine göre şirket, daha uygun fiyatlı bir "Vision" başlık geliştirmeye odaklandığı için Vision Pro 2 üzerinde çalışmayı durdurdu.

Apple, "ilk uzamsal bilgisayarı" olarak lanse ettiği Vision Pro adlı sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) karışımı gözlüğünü geçtiğimiz yıl tanıtmıştı. Bu cihaz, 3 bin 500 dolarlık (o da en düşük versiyonu) fiyatı nedeniyle herkese hitap etmediği için eleştirilmişti.

İddialarda yer alan bilgiye göre şirket, daha ucuz bir sanal gerçeklik gözlüğü geliştiriyor. Üstelik yeni de değil. "N109" kod adına sahip olan bu cihazın 2022 yılından beri geliştirildiği iddia ediliyor.

YENİ VISION PRO FİYATI IPHONE İLE BENZER OLACAK

Amaç, bu modeli 1.600 dolara kadar satılan üst düzey bir iPhone ile yaklaşık aynı fiyata satmak.

MacRumors'a göre Apple cihaz üzerinde çalışmaya başladığında, lansman tarihi olarak 2024'ün sonunu belirlemişti. Ancak bu yılın başlarında hâlâ kesin bir prototipe sahip değildi.

Şirketin çok fazla özellikten ödün vermeden modelin maliyetlerini düşürmenin yollarını bulmakta zorlandığı söyleniyor. Bu da muhtemelen 2025'in sonu olan revize edilmiş çıkış tarihinin ötesine geçeceği anlamına geliyor.

VISION PRO'NUN EN PAHALI BİLEŞENİ: EKRAN

Görünüşe göre Apple, Vision Pro'nun cihazdaki en pahalı bileşenler arasında yer alan üst düzey ekran bileşenlerini düşük maliyetli modelde korumak istiyor.

MacRumors daha önce daha ucuz modelin Vision Pro ile aynı üst düzey ekranlara sahip olacağını, ancak daha az kamera, daha basit bir kafa bandı ve daha küçük hoparlörlerle geleceğini bildirmişti. Ayrıca cihazın Vision Pro 1'den en az üçte bir oranda daha hafif olacağı da belirtildi.

The Information, Apple'ın gelecekte ikinci nesil Vision Pro üzerinde çalışmaya devam etmesinin hâlâ mümkün olduğunu da haberinde belirtti.