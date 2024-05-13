Vivo X100 Ultra, hiçbir telefonda olmayan kamera özelliğiyle tanıtıldı

13 May 2024 17:51 - Güncelleme : 13 May 2024 17:54

En az 4 yıl batarya sağlığı garantili telefon Vivo T3x tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı

En az 4 yıl batarya sağlığı garantili telefon Vivo T3x tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı

Mobil teknoloji devi Vivo, 2024'ün merakla beklenen amiral gemisi X100 Ultra'yı tanıttı ve mobil fotoğrafçılık dünyasını baştan sona değiştirecek bir deneyim vaat ediyor.

Telefonun en dikkat çekici özelliği, Sony'nin LYT-900 sensörünü kullanan 1 inçlik ana kamerası ve Samsung ile ortak geliştirilen 200 Megapiksel periskop kamerası olarak karşımıza çıkıyor. 200 Megapiksel periskop sensörü şu ana kadar hiçbir akıllı telefonda yoktu.

BİR TELEFONDAKİ EN BÜYÜK TELEFOTO SENSÖR

Periskop kameradaki 1/14" sensör, şu ana kadar bir mobil cihaza takılmış olan en büyük telefoto sensör olmakla birlikte f/2.67 diyafram açıklığına ve 85mm eşdeğer odak uzaklığına sahip. Ayrıca Zeiss T* kaplama ve Zeiss APO sertifikası da var; bu da görüntü kalitesinin daha net olması demek.

Periskop lens 3,7x'e kadar optik yakınlaştırma, yüzde 20 geliştirilmiş ışık hassasiyeti sunuyor ve telefoto makro modu 20x büyütme desteği barındırıyor. Ayrıca sektör lideri CIPA 4.5 telefoto stabilizasyonuna da ev sahipliği yapmakta.

4K PORTRE VİDEO KAYDI YAPILABİLİYOR

X100 Ultra, Vivo'nun sekiz yıldır geliştirilmekte olan BlueImage algoritmasıyla piyasaya sürülen ilk cihaz. Bu, nesnelerin arkasındaki ışık ve düşük ışıkta ayrıntıların korunması gibi fotoğraf çekiminde yaşanan sorunları çözmeyi amaçlıyor. 4K portre video kaydı ve işlemeyi gerçekleştiren vivo V3+ görüntüleme çipi de mevcut.

Diğer teknik özelliklere bakıldığında X100 Ultra, 1.440 x 3.200 piksel çözünürlüğe ve 1-120 Hz yenileme hızına sahip kavisli 6,78 inç E7 LTPO AMOLED ekranla geliyor. Panel, 3.000 nit'e kadar maksimum parlaklık sunuyor ve delikli kısmın içinde 50 Megapiksellik öne bakan bir kamera ve ultrasonik parmak izi tarayıcıya yer veriliyor.

Snapdragon 8 Gen 3 çipi cihazın kalbinde yer alırken, 16 GB'a kadar RAM (LPDDR5X) ve 1 TB'a (UFS 4) kadar depolama alanıyla yapılandırılabiliyor. Yazılım tarafında Android 14 tabanlı OriginOS 4 ile bulunurken, 5.500 mAh pil 80W kablolu ve 30W kablosuz şarjı destekliyor.

Bir bakışta Vivo X100 Ultra teknik özellikleri:

Ekran: 6,78 inç, QHD+, AMOLED, 120 Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12 / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 50 MP ana, 50 MP ultra geniş açı, 200 MP telefoto

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 5500 mAh (80W)

İşletim Sistemi: Origin OS 4 (Android 14)

VIVO X100 ULTRA FİYATI