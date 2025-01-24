Vodafone, ADSL ve VDSL internet hizmetini sonlandırıyor: Tarih belli oldu

24 Ocak 2025 14:23 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 14:23

Vodafone Türkiye, yeni müşterilere yalnızca fiber altyapı üzerinden internet hizmeti sunacak ve ADSL ile VDSL aboneliklerini durduracak. Şirket, bakır altyapının yüksek arıza oranları ve müşteri memnuniyetsizliği nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı. İşte kararın uygulanacağı tarih.

Vodafone Türkiye, 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren yeni müşterilere ADSL ve VDSL internet hizmeti sunmayı durduracağını açıkladı. Şirket bundan sonra yalnızca fiber altyapının bulunduğu bölgelerde yeni internet başvurularını kabul edecek. Bu karar, mevcut müşterilere sunulan ADSL ve VDSL hizmetlerini etkilemeyecek; ancak yeni abonelikler tamamen fiber altyapıya yönlendirilecek.

VODAFONE TÜRKİYE, SADECE FİBER İNTERNET SATACAK

Vodafone, bu değişikliğin gerekçesini, "toptan kiralama yoluyla hizmet verilen mevcut bakır altyapıdan kaynaklı müşteri şikayetleri" olarak açıkladı. Şirket yetkilileri, bakır altyapının hizmet kalitesini olumsuz etkilediğini ve sık sık yaşanan kesintiler nedeniyle müşterilerin hizmetten memnun olmadığını ve bu altyapı üzerinden yüksek standartlarda hizmet sağlamanın zor olduğunu vurguladı.

Mevcut ADSL ve VDSL müşterilerinin hizmetlerinin devam edeceği belirtilirken, yeni aboneliklerin yalnızca fiber altyapının bulunduğu adresler için geçerli olacağı ifade edildi.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 1 Nisan'dan itibaren ev internetinde DSL, başka bir deyişle bakır altyapı tabanlı internet hizmeti satışını durduracaklarını ve bundan sonra yeni müşterilerine sadece fiber internet hizmeti vereceklerini ifade etti.

Bunun birinci sebebi olarak "bize ait olmayan bakır altyapıdan kaynaklı müşteri şikayetleri" diyen Aksoy, müşterilerinin bu üründen memnun olmadığını çünkü altyapıda sürekli kesinti yaşandığını belirtirken, fiberin olmadığı bölgelerde kiralama yaptıkları bakır altyapı ile, istedikleri ve müşterilerini mutlu edecek standartlarda hizmet sunmakta zorlandıkları bilgisini paylaştı.

BAKIR ALTYAPIDA ARIZA ORANI DAHA FAZLA

Bakır altyapıda müşterilerinin yaşadığı arıza oranının fibere göre 2 kat fazla olduğunu anlatan Aksoy, "Müşterilerimizin yaklaşık yüzde 5'i her ay bir arıza kaydı oluşturuyor. Ayrıca fiber hizmeti bulunmayan noktalarda port yetersizliği sebebiyle tüketicinin mağdur olması söz konusu. Envanter açısından da sıkıntılar var. Sistemde port var görünürken, sahaya inildiğinde port tahsisinde kayıplar yaşıyoruz" diye konuştu.

Fiber altyapının daha hızlı olduğunu ve bu altyapıyla hizmet verdikleri müşterilerin iptal oranının daha düşük olduğunu kaydeden Aksoy, bu nedenle fiber altyapı olmayan, sadece bakır altyapı olan yerlerde yeni müşterileri kabul etmeyeceklerini söyledi. Ev interneti müşterilerine daha iyi hizmet vermek için bu kararı aldıklarını kaydeden Aksoy, şöyle dedi:

"Bizim için müşterilerimizin mutluluğu ve refahı öncelikli. Müşterilerimize mutsuz olacakları bir ürünü satmamayı tercih ediyoruz. Bakır altyapı gibi eski ve kötü deneyim sunan teknolojiler satmak istemiyoruz. Bu kararımızın, yeni nesil teknolojilerin hayata geçmesi için teşvik edici bir etkisi olmasını umuyoruz."