Volvo, ilk üretime hazır 'tam sürücüsüz' kamyonunu tanıttı

21 May 2024 14:21 - Güncelleme : 21 May 2024 14:21

Google, Uber ve Tesla'nın eski yöneticileri tarafından kurulan otonom sürüş teknolojisi şirketi Aurora ile Volvo'nun birlikte ürettiği üretime hazır sürücüsüz kamyon tanıtıldı.

Volvo'nun uzun mesafeli taşımacılıklarda kullanılması için üretilen yeni "Class 8" VNL'sini temel alan kamyon, aktarıldığı kadarıyla direksiyon başında bir insan olmadan çalışabileceği "Seviye 4" otonom sürüş sistemine güç sağlamak için sensör ve kameralarla donatıldı.

Dünyadaki "Class 8" kamyonların yaklaşık yüzde 10'unu üreten Volvo, Aurora ile ilk olarak 2018 yılında sürücüsüz kamyonlara yönelik çözümler için çalışmaya başladı. Şirketler teknolojilerini kamuya açık yollarda test etti ve Aurora ticari yollarda en az 2 milyon kilometre yol yaptı.

Aurora, bu yıl 20 tamamen otonom kamyonu devreye sokmayı, 2025'te yaklaşık 100 kamyona ulaşmayı ve ileriki yıllarda da diğer şirketlere satmayı hedefliyor.

YİNE DE BİR 'İNSAN ELİ' OLACAK

Aurora, önümüzdeki birkaç ay içinde bu Volvo otonom kamyonlarını kullanarak yük taşımaya başlamayı planlıyor. Kamyonlar otonom modda olacak ve gerektiğinde kontrolü ele alacak bir insan güvenliği operatörü yine direksiyonun arkasında olacak.

Aurora sözcüsüne göre şirket, bu yılın sonuna doğru Volvo VNL Otonom kamyonu kullanacak müşterilerle pilot programlar duyurmayı planlıyor. Volvo, Virginia'daki New River Valley montaj tesisinde bu sürücüsüz kamyonlardan oluşan ilk test filosunu üretmeye başladı.

Teknolojik olarak bakıldığında, kamyonda yedekli direksiyon, frenleme, iletişim, hesaplama, güç yönetimi, enerji depolama ve araç hareket yönetimi sistemleri bulunuyor. Ayrıca çift bilgisayar, kendi kendine sürüş yazılımı, metrelerce uzaktaki nesneleri tespit edebilen sensörler, yüksek çözünürlüklü kameralar ve görüntüleme radarı içeren bir otonom sürüş sistemi olan Aurora Driver adı verilen sistemle entegre edildi.