Volvo tamamen elektrikli araç hedefini değiştirdi: 2030 planları değişti!

05 Eylül 2024 09:17 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 09:17

Volvo, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli bir marka olma hedefini revize ederek, içten yanmalı motorlu araç satışlarını tamamen durdurma planını erteledi. Peki bu kararın ardındaki sebep ne?

Volvo, 2021 yılında tamamen elektrikli bir araç yelpazesi sunmayı vaat eden ilk otomobil üreticilerinden biri olarak dikkat çekmişti. Şirket 2030 yılına kadar içten yanmalı motorlu araç satışlarını durdurmayı planlıyordu. Ancak bu hedefe ulaşmanın tahmin edilenden daha uzun süreceği anlaşıldı.

VOLVO, TAMAMEN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ÜRETMEYECEK

Volvo, Eylül 2024 itibarıyla elektrikli araç stratejisini yeniden düzenleyerek tamamen elektrikli marka olma hedefini revize etti. Volvo'nun CEO'su Jim Rowan, 2024 Mayıs ayında yaptığı açıklamada bu hedefe ulaşmanın "çok mümkün" olduğunu belirtse de temmuz ayında gerçekleştirilen yatırımcı görüşmesinde tam elektrifikasyona geçişin "zaman alacağını" kabul etti.

Şirket, küresel ölçekte farklı bölgelerdeki elektrik altyapısının gelişim hızının yavaş olması ve bazı ülkelerin elektrikli araç teşviklerini azaltması gibi nedenlerle 2030 hedefine ulaşamayacağını öngörüyor. Volvo'nun güncellenen hedefi, 2030 yılına kadar satışlarının yüzde 90-100'ünün plug-in hibrit (PHEV) ve tamamen elektrikli araçlardan oluşması yönünde.

Şirket, şarj portu olmayan araçların tahmin edilenden daha uzun süre piyasada kalacağını kabul etmekle birlikte bu modellerin sadece "sınırlı sayıda hafif hibrit" olacağını belirtti.

İsveçli otomobil üreticisi, 2025 yılına kadar PHEV ve EV'lerin satışların yüzde 50-60'ını oluşturmasını hedefliyor. Bu oran, 2024 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 48 seviyesindeydi. Tamamen elektrikli araçların nisandan hazirana kadar satış oranı ise yüzde 26 olarak gerçekleşti.