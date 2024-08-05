VPN'lerin güvenilirliği şüpheli! Instagram'a ücretsiz giriş için kendi VPN'nizi kurun

05 Ağustos 2024 12:08 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 12:12

Instagram erişim engelinin kalkması için tarihi gün! Meta ve BTK yetkililerinin görüşeceği saat belli oldu

Instagram erişim engelinin kalkması için tarihi gün! Meta ve BTK yetkililerinin görüşeceği saat belli oldu

Popüler sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeli, kullanıcılar arasında büyük bir yankı uyandırdı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan bu karar, milyonlarca Instagram kullanıcısını alternatif yollar aramaya yönlendirdi. Bu bağlamda kullanıcılar, Instagram'a ücretsiz giriş yapabilmek ve bağlantılarını sürdürebilmek için çeşitli yöntemlere başvurdu.

Bu yöntemler arasında en popüler olanı; hiç şüphesiz yasaklı sitelere giriş için IP adresini değiştirerek cihazı başka bir ülkeden internete bağlanıyormuş gibi gösteren VPN (Sanal Özel Ağ) uygulamaları oldu.

VPN NEDİR? VPN İLE INSTAGRAM'A GİRİŞ YAP

VPN uygulamaları bugünlerde Instagram'a giriş yapmak amacıyla kullanılsa da asıl amacı, kullanıcıların internet trafiğini şifreleyerek ve IP adreslerini gizleyerek internette anonim kalmayı sağlamaktır.

Bu sayede, internet trafiğinizi üçüncü taraf izleyicilerden (örn. bilgisayar korsanları gibi) koruyarak internette güvenli dolaşma gibi amaçlarınıza ulaşabilir, aynı zamanda ülke bazlı internet kısıtlamalarını aşabilir ve Instagram gibi engellenen sitelere erişim sağlayabilirsiniz.

Bununla birlikte VPN kullanımı kendi içinde bazı riskler barındırıyor. Özellikle Android ve iOS için ücretsiz VPN hizmetleri, kullanıcıların veri trafiğini izleyebiliyor ve bu bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabileceğinden, kullanıcıların kişisel verilerinin güvenliği açısından önemli bir tehdit oluşturabiliyor.

KENDİ VPN SUNUCUNU KURMA (ÜCRETSİZ)

Kendi VPN'inizi kurmak, internet ortamındaki bilgilerinizin güvenliği ve gizliliği açısından en güvenli yöntemler arasında bulunuyor. Kendi VPN'inizi kurarak, veri trafiğinizi meraklı gözlerden koruyarak başkalarının kişisel bilgilerinize erişmesini engelleyebilirsiniz.

Ücretsiz olarak kendi VPN'inizi kurmak için çeşitli yöntemler bulunuyor ve bu süreç, teknik bilgi gerektirebiliyor. Ancak adım adım ilerleyerek bu süreci başarılı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Adım 1: Google Cloud Platform'dan sunucu edinme

Kendi VPN'inizi kurmak için öncelikle bir sunucuya ihtiyacınız olacak. Dilerseniz bu sunucuyu kendiniz kurabilir veya bir bulut hizmeti sağlayıcısından kiralayabilirsiniz. Ardından VPN yazılımını, sunucunuza kurarak ve yapılandırarak VPN bağlantınızı oluşturacaksınız.

Öncelikle hangi bulut hizmeti sağlayıcısını kullanacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Aslında temel mantık çok basit: ihtiyacınız olan tek şey bir sanal özel sunucu (VPS) olduğu için neredeyse her sağlayıcı işinizi görecektir. Tabii VPN sunucusu kiralamak ücretli bir işlem.

Google Cloud Platform, yeni müşterilere 300 dolar ücretsiz deneme kredisi ve bazı kullanışlı acemi dostu özellikler sunduğundan başlangıç için iyi bir seçenek olabilir. Ancak neredeyse her adım Amazon AWS, Azure veya daha küçük sağlayıcılarla da çalışıyor.

Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Google Cloud'un internet sitesine girin, Google hesabınızla kaydolun ve geçerli kredileri talep edin. Bu aşamada benzersiz bir insan olduğunuzu doğrulamak için geçerli bir kredi kartına ihtiyacınız olacak, ancak ücretlendirilmeyeceksiniz.

Google Cloud Console'un sağ üst köşesinden Google Cloud Shell'i açın. Sanal makinenizi sağlamak için Cloud Shell'i uzak bir ortam olarak kullanacaksınız.

Git sürüm kontrol sistemini kullanarak, Algo'yu (VPN kurulum araçları paketi) Cloud Shell'inize indirin. Bunun için; "git clone" https://github.com/trailofbits/algo.git yazın ve enter tuşuna basın. Bu komut Algo'yu indirir ve yeni bir klasöre açar. Algo'nun indirildiği dizinleri değiştirmek için "cd algo" komutunu kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki komutların her birini çalıştırarak VPN sunucusu için gereken kaynakları barındıracak bir proje ve hizmet hesabı oluşturun. Her birini yazın veya yapıştırın ve ardından enter tuşuna basın:

PROJECT_ID=${USER}-algo-vpn

BILLING_ID=”$(gcloud beta billing accounts list –format=”value(ACCOUNT_ID)”)”

gcloud projects create ${PROJECT_ID} –name algo-vpn –set-as-default

gcloud beta billing projects link ${PROJECT_ID} –billing-account ${BILLING_ID}

gcloud iam service-accounts create algo-vpn –display-name “Algo VPN”

gcloud iam service-accounts keys create configs/gce.json \

–iam-account algo-vpn@${PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com

gcloud projects add-iam-policy-binding ${PROJECT_ID} \

–member serviceAccount:algo-vpn@${PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com \

–role roles/compute.admin

gcloud projects add-iam-policy-binding ${PROJECT_ID} \

–member serviceAccount:algo-vpn@${PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com \

–role roles/iam.serviceAccountUser

gcloud services enable compute.googleapis.com

Algo'nun çalışması için gereken Python aracını indirmek için sudo apt install -y --no-install-recommends python3-virtualenv komutunu çalıştırmanız gerekiyor.

Algo'nun diğer bağımlılıklarını yüklemek için bu komutu yapıştırın: python3 -m virtualenv --python="$(command -v python3)" .env && source .env/bin/activate && python3 -m pip install -U pip virtualenv && python3 -m pip install -r requirements.txt

Hata görmediğiniz sürece çoğunu görmezden gelebileceğiniz çok sayıda çıktı göreceksiniz.

Ardından, Algo'nun yapılandırmasını düzenlemek için nano metin düzenleyicisini kullanın; "nano config.cfg" yazın ve enter tuşuna basın.

Çoğu zaman varsayılan seçenekler yeterli olacaktır. Bununla birlikte, seçeneklerin sizin durumunuz için anlamlı olduğundan emin olmak için "gelişmiş" bölüme kadar tüm yorumları okuyun. Başlangıçta ayarladığınız kullanıcılara özellikle dikkat edin. Varsayılan olarak, oluşturulacak tek kullanıcı hesapları bunlardır; sunucunuz çalıştıktan sonra daha fazlasını ekleyemezsiniz.

Daha sonra daha fazla kullanıcı eklemek istediğinizi biliyorsanız, daha sonra "Anahtarları (PKI) saklamak istiyor musunuz?" diye soran bir istem aldığınızda "evet" seçeneğini seçtiğinizden emin olun. Control-X tuşlarına basarak kaydedin ve çıkın, ardından "evet, kaydetmek istiyorum" için Y tuşuna ve ardından enter tuşuna basın.

Adım 2: VPN kurulumunu başlatma

Kurulum aşamasını başlatmak için şunu yazın: ./algo -e "provider=gce" "gce_credentials_file=$(pwd)/configs/gce.json"

Sunucu için bir ad seçin. Varsayılan ad olan "algo" tercih edebilirsiniz. iOS aygıtlarında ve Mac'lerde "Connect on Demand" özelliğini kullanmak isteyip istemediğinizi seçin. Bu özellik, internete her bağlandığınızda otomatik olarak bir VPN kullanmanızı sağlayacaktır.

Bazı kullanım durumları için zorlayıcı olabilir, bu nedenle varsayılan ayar "Hayır"dır. Bu seçimi iki kez yapmanız gerekecek: bir kez hücresel ağlar için, bir kez de Wi-Fi için.

Şimdi, daha sonra kullanıcı eklemek isteyip istemediğinize karar verin. Varsayılan değer "Hayır"dır, bu da esneklik pahasına güvenliği artırır. VPN'e bağlıyken otomatik reklam engelleme isteyip istemediğinizi seçin. SSH tünelleme kullanmayacaksanız veya ne olduğunu bilmiyorsanız, bir sonraki seçenek için "Hayır"ı seçin.

VPN sunucunuzun barındırılmasını istediğiniz bölgeyi seçin. Instagram'a ücretsiz girebilmek için Türkiye dışında bir ülkeyi seçmeniz gerekiyor. Bir süre bekleyin. Her şey çalışırsa, kendi VPN'inizi oluşturdunuz demektir.

Adım 3: Kurduğunuz VPN sunucusuna bağlanma

Artık VPN sunucunuzu kurmanın zor kısmını tamamladınız. Bundan sonraki süreç, ticari bir VPN sağlayıcısı kullanmaya benzer.

Eğer Algo ile bulutta bir VPN sunucusu kurduysanız, cihazlarınızı kullanarak bağlanmak için Algo'nun GitHub üzerinden yayınlanan kurulum talimatlarını izleyin. Bu adımlar, genellikle bir uygulama yüklemek ve bir QR kodu taramak kadar basit. Cloud Shell örneğinizden QR kodlarını görüntülemek için:

- Sunucuyu kurduktan sonra /usr/bin/python -mSimpleHTTPServer 8080 komutunu çalıştırın. Daha sonra, Cloud Shell penceresinin sağ üst köşesinde Web Önizleme'ye ve ardından 8080 Bağlantı Noktasında Önizleme'ye tıklayın.

- Bağlantıların listesini içeren yeni bir sekmenin açıldığını göreceksiniz. Yapılandırmalar'a, ardından sunucunuzun IP adresine, ardından WireGuard'a ve uygun .png dosyasına tıklayın.

SON DAKİKA INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a BTK tarafından katalog suçlar nedeniyle 2 Ağustos Cuma günü erişim engeli getirilmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamaya göre BTK ve Meta yetkilileri öğleden sonra bir araya gelecek.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı.

Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."