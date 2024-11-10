Vücudun 'gizli hafızası' ortaya çıktı: İşte beyin gibi anı depolayan şaşırtıcı organ

10 Kasım 2024 11:21 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 11:43

ABD'deki bilim insanları, insan vücuduyla ilgili ezber bozan bir keşif yaptı. Anıların yalnızca beyinde saklandığına dair yaygın görüşü araştıran uzmanlar, bu bilginin doğru olmadığını belirtti. Yapılan çalışmaya vücudun "gizli hafızası" olan bir organ daha var.

ABD'deki New York Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, bilim dünyasında ezber bozan bir keşif ortaya koydu. Yapılan çalışmaya göre, sadece beyin değil böbrek ve sinir doku hücreleri de anıları depolayabilme yeteneğine sahip.

ARAŞTIRMACILAR, 'ANI DEPOLAYAN GEN'İN AKTİF OLMA SÜRESİNİ İNCELEDİ

Araştırmada bilim insanları, beyin hücreleri arasında sinyalleri taşıyan "nörotransmitter" adı verilen kimyasallara benzer şekilde, böbrek ve sinir doku hücrelerinin de kimyasal maddelere nasıl tepki verdiğini inceledi. Bu hücreler, çeşitli kimyasal sinyallere maruz bırakılarak gözlemlendi. Araştırmacılar, bu süreçte "anı depolayan gen" olarak adlandırdıkları özel bir genin ne zaman aktif hale geldiğini izledi.

Bunu belirlemek için ise uzmanlar, örnek alınan böbrek ve sinir doku hücrelerini tepki vermesi halinde parlayan bir protein üretecek şekilde tasarladı. Buna göre, belirli süre çeşitli kimyasal sinyaller alan bu hücreler, beyin hücrelerinin anıları depolamak için yaptığı davranışı göstererek "anı depolayan geni" aktifleştirdi.

HAFIZA SORUNLARINI TEDAVİ ETMEYE YARDIMCI OLACAK

Araştırmanın başyazarı Nikolay Kukushkin, insanlardaki öğrenme ve anı depolama özelliğinin genelde beyin ve beyin hücrelerine bağlı olduğuna dair yaygın bir inanış olduğunu belirtti. Kukushkin, yapılan çalışmanın ise vücuttaki diğer hücrelerin de anı depolama kabiliyetine sahip olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Kukushkin, araştırmanın hafızanın nasıl çalıştığını anlamak ve hafıza sorunlarını tedavi etmek için yeni fırsatlar sunduğunu da sözlerine ekledi. Araştırmanın sonuçları, "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.