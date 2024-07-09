Walkman efsanesi, kasetlerle piyasaya sürülüyor: 129 dolardan satışa sunulacak

09 Temmuz 2024 11:03 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 11:04

80’li ve 90’lı yılların en popüler cihazlarından olan dijital müziğe geçişle ortadan yok olan Walkman'ler ya da mobil kaset çalarların yeniden piyasaya sürüleceği ön görülüyor. Kasetlerin de dijitalleşmeyle ortadan kalkması Walkman'lerin sonunu hazırlamıştı. Artık Retro akımının yükselmesiyle Walkman’ler anılmaya başladı.

Retro akımı için FiiO şirketi, kısa süre önce CP13 isimli mobil kaset çaları piyasaya sürmüştü. FiiO'daki mühendisler mevcut CP13 kaset çalara alternatif olarak kaset çaların kapağını da şeffaf hale getirdi.

Cihaz bu şekilde retro severleri daha da mutlu edecek gibi görünüyor.

13 SAAT BOYUNCA MÜZİK DİNLENECEK

FiiO CP13, birçok rakibinden daha iyi pil ömrü sunuyor. 13 saat müzik çalabilen cihaz USB-C şarjı ile tekrar şarj edilebiliyor. Bu arada kasetlerin bir yüzü genellikle 1 saat kadar müzik kaydına izin veriyor.

Değerli antika kasetinizin sarmaması için bir motor dengeleyiciyle gelen cihaz tamamı analog olan ses devresi, nispeten yüksek bir sinyal-gürültü oranı ve düşük bozulma vaat ediyor.

129 DOLARDAN SATIŞA ÇIKACAK

MP3 çalarların bile tarih olduğu bir çağda kaset çalarla müzik dinleme fikri çoğu insana garip gelse de bir kaset koleksiyonunuz varsa, bu retro keyfi yaşamak için cihaz çok popüler bir yöntem olabilir. Ayrıca, şeffaf kapağı sayesinde, Instagram için poz verirken de çok beğenileceği düşünülüyor. Cihaz yurt dışında 129 dolardan satışa çıkacak.