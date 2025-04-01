Walkman efsanesi yeniden doğuyor! Sony yeni telefonuyla birlikte sürpriz yapacak

Sony, 2025'te tanıtacağı yeni amiral gemisi Xperia 1 VII ile akıllı telefon pazarında ses getirmeye hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre cihaz, özellikle kamera performansında önemli bir sıçramaya imza atacak. Ancak en çok heyecan uyandıran detaylardan biri, Sony'nin efsanevi Walkman markasını yeniden sahneye çıkarma ihtimali.

Sony'nin bu yıl tanıtacağı amiral gemisi akıllı telefonu Xperia 1 VII hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı. Güvenilir kaynaklardan biri olan Esato forumu kullanıcısı spektykles, yeni modelin özellikle kamera tarafında önemli geliştirmeler sunacağını belirtirken, müzik tutkunlarının kalbinde özel bir yere sahip olan Walkman markasının yeniden sahneye çıkabileceğini gösteren bir paylaşım yaptı.

SONY XPERIA 1 VII, KAMERA KONUSUNDA ÇITAYI YÜKSELTİYOR

Öncelikle Sony Xperia 1 VII modeliyle ilgili sızıntılara kısaca değinelim; akıllı telefonda yaklaşık 1/2 inç boyutunda bir telefoto sensöre yer verilecek. Bu, önceki model olan Xperia 1 VI'da kullanılan 1/3.5 inçlik Exmor RS sensöre göre ciddi bir gelişme anlamına geliyor.

Daha büyük sensör sayesinde akıllı telefon, düşük ışık performansı ve görüntü keskinliği açısından önemli avantajlar sunacak. Ayrıca arka kameraların tamamında Exmor T sensörlerinin kullanılacağına da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

WALKMAN GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan, spektykles'in yaptığı başka bir paylaşım teknoloji tutkunlarını heyecanlandırdı. "Hoş geldin, Walkman" ifadesi ve eski Sony Ericsson dönemine ait "liquid energy" logosu, ikonik Walkman markasının yeniden canlandırılabileceği ihtimalini doğurdu. Bu, müzik odaklı özel bir Xperia modeli ya da geliştirilmiş bir Sony Music Center uygulamasını işaret ediyor olabilir.

Walkman isminin yeniden gündeme gelmesi, müzik severler arasında nostaljik bir ilgi uyandırmış durumda. Xperia 1 VII'nin hem gelişmiş kamera özellikleriyle hem de retro müzik mirasına göndermeleriyle dikkat çekmesi bekleniyor. Cihazın mayıs veya haziran ayında tanıtılması öngörülürken, hangi ülkelerde satılacağı da henüz netleşmiş değil.