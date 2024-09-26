Warner Bros binasında görülmüştü! Tesla Robotaksi modelinin tanıtım tarihi belli oldu

26 Eylül 2024 10:11 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 10:11

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Cybertruck'tan sonra yepyeni bir ürün daha tanıtacak. Şirketin ilk robotaksi modeli olarak piyasaya sunacağı yeni elektrikli aracı, "We, Robot" adlı bir tanıtım lansmanında resmen duyurulacak. Şirket, davetiyeleri göndermeye başladı.

Tesla​, uzun zamandır beklenen "We, Robot" adlı robotaksi etkinliğini ne zaman düzenleyeceğini açıkladı. Basına gönderilen davetiyelerde etkinliğin "otonominin geleceğini" ortaya koyacağı belirtildi. Warner Bros. stüdyosunda düzenlenecek olan lansmanda, Tesla'nın insansı Optimus robotunun en son versiyonunun da tanıtılması bekleniyor.

TESLA ROBOTAKSİ NE ZAMAN TANITILACAK?

Başlangıçta ağustos ayı için planlanan Robotaksi sunumu, Tesla'nın ön tasarımında yaptığı revizyonlar nedeniyle 10 Ekim'e ertelendi. Otonom taksi ile ilgili ayrıntılar sınırlı olmakla birlikte, aracın Cybertruck'a benzer bir tasarıma sahip olacağı ve direksiyon ile pedallardan arındırılacağı öne sürülüyor.

Daha önce, Robotaksi'nin kamufle edilmiş bir prototipine ait olduğu düşünülen bir araç, Warner Bros. stüdyosunun çevresinde görülmüştü.

Tesla ve CEO Elon Musk​, yıllardır tam otonomi hedefliyor. Şu anda, elektrikli araç sahiplerine sunulan Tam Otonom Sürüş (FSD) paketi, kullanıcıların araçlarını tamamen sürücüsüz kullanabileceği vaadini taşıyor. Ancak bu hizmet henüz tam anlamıyla uygulanmadı ve şu an "Tam Otonom Sürüş (Gözetimli)" olarak adlandırılıyor; bu, sürücülerin belirli bir noktada kontrollerini alması gerektiği anlamına geliyor.

Robotaksi etkinliği, Tesla'nın "gerçek otonomiye" ulaşma noktasında attığı önemli bir adım olacak. Ancak beklenen sürücüsüz kullanım seviyesinin ne olacağı hâlâ belirsiz. Waymo ve Baidu gibi şirketlerin de kullandığı "Seviye 4" olabileceği tahmin ediliyor. Henüz hiçbir şirket, aracın yardım almadan her yerde kendi kendine gidebileceği Seviye 5'e ulaşamadı.

OTONOM SÜRÜŞ SİSTEMLERİ ARASINDAKİ FARKLAR

Otonom sürüş sistemleri, Seviye 0 ila Seviye 5 arasında sınıflandırılmakta. Bunlar şöyle;