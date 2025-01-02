WhatsApp 1 Ocak itibarıyla eski telefonlara resmen veda etti: İşte desteği kesilen modeller

02 Ocak 2025 09:56 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 09:57

WhatsApp, 1 Ocak 2025 itibarıyla eski akıllı telefon modelleri için desteğini sonlandırarak bu cihazlarda uygulamanın çalışmasını durdurdu. Kullanıcıların, uygulamayı kullanmaya devam edebilmek için daha yeni bir cihaza geçiş yapmaları gerekiyor. İşte WhatsApp desteği kesilen modeller.

Dünya genelinde ve Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2025 yılına girmemizle birlikte bazı eski akıllı telefon modelleri için desteğini sonlandırdı. Bu gelişmenin ardından 1 Ocak 2025 itibarıyla birçok eski model telefon WhatsApp uygulamasını artık çalıştıramayacak.

WhatsApp'ın ana şirketi Meta'nın almış olduğu bu kararın en temel sebebi, eski modellerin yeni özellikleri ve güncellemeleri çalıştıramaz durumda olması. Eski modeller, teknik yetersizlikten dolayı uygulamanın mevcut özelliklerini karşılayacak gereksinimlere sahip değil ve bu yüzden de şirket, bu cihazlardan elini eteğini çekmek zorunda kaldığını belirtiyor.

Peki hangi modeller WhatsApp'ı çalıştırmayacak? İşte o liste.

WHATSAPP DESTEĞİ KESİLEN AKILLI TELEFON MODELLERİ

Artık WhatsApp uygulamasına erişemeyecek olan telefonlar şu şekilde:

Samsung

Galaxy S3

Galaxy Note 2

Galaxy Ace 3

Galaxy S4 Mini

Motorola

Moto G (1. nesil)

Razr HD

Moto E 2014

HTC

One X

One X+

Desire 500

Desire 601

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

KULLANICILAR NE YAPMALI?

Eğer bu cihazlardan birine sahipseniz ve WhatsApp kullanmaya devam etmek istiyorsanız, daha güncel bir telefon modeline geçiş yapmanız gerekiyor. Uygulama, kullanıcıların yedeklerini yeni cihazlara kolayca aktarmasını sağlayan özellikler sunuyor. Sohbetler bölümündeki "Sohbet yedeği" kısmına girerek mesajlarınızı Google Drive hesabınıza yedekleyebilir ve daha sonra yeni telefona geçiş yapabilirsiniz.