WhatsApp, 19 telefonu desteklemeyi bıraktı! İkonik iPhone modeli de listede

21 Eylül 2024 15:39 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 15:44

WhatsApp desteği kesilen cihazlar arasına, 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren 19 telefon modeli eklenecek. Destek dışı kalacak modeller arasında çok sayıda eski Android telefonun yanı sıra popüler bir iPhone modeli de yer alıyor.

WhatsApp​, kullanıcıları için önemli bir güncelleme hazırlığında. Mobil cihaz teknolojilerinin hızla gelişmesiyle uygulamaların da sürekli güncellenmesi gerektiği gerçeği ortaya çıkıyor. WhatsApp, bu bağlamda 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren toplamda 19 telefon modelini desteklemeyecek.

WHATSAPP TELEFONLARI NEDEN DESTEKLEMEYİ BIRAKIYOR?

Akıllı telefon pazarında uzun süre önce tanıtılan bazı modellerin günümüzdeki teknolojik gereksinimleri karşılamadığı biliniyor. Bu nedenle WhatsApp gibi platformların, kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla daha eski cihazları desteklemeyi bırakması kaçınılmaz bir durum haline geliyor. İşte 1 Ekim'den itibaren WhatsApp desteği kesilecek telefonlar...

iPhone:

iPhone 7

iPhone 7 Plus

Android:

Samsung Galaxy S7 Edge

Huawei Mate 9 Pro

Samsung Galaxy S7

Xiaomi Mi Note 2

Xiaomi Mi MIX 18K

OnePlus 3T

LG V20

Sony Xperia XZ

Asus ZenFone 3 Deluxe

Lenovo Moto Z

Xiaomi Mi 5 Pro

HTC 10 evo

OnePlus 3

HTC 10

Samsung Galaxy A9 Pro

Xiaomi Mi 5 Prime

WHATSAPP DESTEĞİ KESİLEN KULLANICILAR NE YAPACAK?

Bu telefon modellerine sahip kullanıcıların, WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilmek için cihazlarını güncellemeleri veya yeni bir model almaları gerekecek. Aksi halde WhatsApp'tan mesaj gönderme, arama yapma ve dosya paylaşma vb. işlemleri yapamayacaklar.