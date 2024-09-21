WhatsApp, 19 telefonu desteklemeyi bıraktı! İkonik iPhone modeli de listede
WhatsApp desteği kesilen cihazlar arasına, 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren 19 telefon modeli eklenecek. Destek dışı kalacak modeller arasında çok sayıda eski Android telefonun yanı sıra popüler bir iPhone modeli de yer alıyor.
WhatsApp, kullanıcıları için önemli bir güncelleme hazırlığında. Mobil cihaz teknolojilerinin hızla gelişmesiyle uygulamaların da sürekli güncellenmesi gerektiği gerçeği ortaya çıkıyor. WhatsApp, bu bağlamda 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren toplamda 19 telefon modelini desteklemeyecek.
WHATSAPP TELEFONLARI NEDEN DESTEKLEMEYİ BIRAKIYOR?
Akıllı telefon pazarında uzun süre önce tanıtılan bazı modellerin günümüzdeki teknolojik gereksinimleri karşılamadığı biliniyor. Bu nedenle WhatsApp gibi platformların, kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla daha eski cihazları desteklemeyi bırakması kaçınılmaz bir durum haline geliyor. İşte 1 Ekim'den itibaren WhatsApp desteği kesilecek telefonlar...
iPhone:
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
Android:
- Samsung Galaxy S7 Edge
- Huawei Mate 9 Pro
- Samsung Galaxy S7
- Xiaomi Mi Note 2
- Xiaomi Mi MIX 18K
- OnePlus 3T
- LG V20
- Sony Xperia XZ
- Asus ZenFone 3 Deluxe
- Lenovo Moto Z
- Xiaomi Mi 5 Pro
- HTC 10 evo
- OnePlus 3
- HTC 10
- Samsung Galaxy A9 Pro
- Xiaomi Mi 5 Prime
WHATSAPP DESTEĞİ KESİLEN KULLANICILAR NE YAPACAK?
Bu telefon modellerine sahip kullanıcıların, WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilmek için cihazlarını güncellemeleri veya yeni bir model almaları gerekecek. Aksi halde WhatsApp'tan mesaj gönderme, arama yapma ve dosya paylaşma vb. işlemleri yapamayacaklar.
Bir baktım bende eskidi, güncelleme gelemeyecekmiş demek ki telefonu