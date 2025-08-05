WhatsApp artık sınırları kaldırıyor: Hesap açmadan mesajlaşabileceksiniz

Meta çatısı altındaki popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, Android için yayınlanan son beta sürümlerinde ortaya çıkan detaylara göre, hem üçüncü taraf uygulamalarla uyumlu mesajlaşma altyapısı hem de "misafir sohbetleri" adını taşıyan yeni bir iletişim yöntemi geliştiriyor.

WHATSAPP KULLANICISI OLMAYANLARLA SOHBET DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yeni ortaya çıkan "misafir sohbetleri" özelliği sayesinde, WhatsApp kullanıcısı olmayan kişilerle bile doğrudan mesajlaşmak mümkün olacak. Özellik, WhatsApp hesabı olmayan kişilere bir bağlantı gönderilerek çalışıyor. Bağlantıyı açan kişi, uygulamayı yüklemeden ve hesap oluşturmadan, yalnızca bağlantıyı paylaşan WhatsApp kullanıcısıyla sohbet başlatabiliyor.

WABetaInfo'nun haberine göre, misafir sohbetleri bire bir mesajlaşmalarla sınırlı olacak. Medya paylaşımı, sesli veya görüntülü mesaj gönderimi ve arama gibi özellikler desteklenmeyecek. Ancak tüm sohbetler uçtan uca şifrelenerek, güvenlikten ödün verilmeden iletişim sağlanacak.

ÜÇÜNCÜ TARAF MESAJLAŞMA DESTEĞİ GENİŞLİYOR

WhatsApp'ın bir diğer önemli hamlesi ise üçüncü taraf mesajlaşma desteğini genişletmek. Kullanıcılar, WhatsApp dışında hizmet veren bazı mesajlaşma uygulamalarıyla da etkileşim kurabilecek.

WhatsApp, her iki özelliğin de, uygulamanın gizlilik odaklı yaklaşımını koruduğunu belirtiyor. Gerek üçüncü taraf sohbetlerde gerekse misafir sohbetlerinde tüm mesajlar uçtan uca şifreleme ile güvenli hale getiriliyor. Bu sayede mesajlara ne WhatsApp ne de başka bir platform erişebiliyor.

İKİ ÖZELLİK ARASINDAKİ FARK

"Misafir sohbetleri" özelliği, üçüncü taraf sohbet desteğinden temel bir noktada ayrılıyor. Üçüncü taraf sohbetleri, harici geliştiricilerin kendi mesajlaşma servislerini WhatsApp ile entegre etmesiyle mümkün oluyor. Yani dış bağlantılara ve entegrasyonlara dayanıyor.

Öte yandan misafir sohbetleri tamamen WhatsApp'ın kendi altyapısı içinde geliştiriliyor ve dış bir hizmete ihtiyaç duymadan, doğrudan WhatsApp platformu üzerinden çalışıyor. Bu sayede uygulamayı kullanmayan biriyle iletişim kurulurken bile, süreç WhatsApp tarafından baştan sona kontrol ediliyor.

NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Henüz geliştirme aşamasında olan yeniliklerin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmış değil.