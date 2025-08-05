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 | Ömer Faruk Dogan

WhatsApp artık sınırları kaldırıyor: Hesap açmadan mesajlaşabileceksiniz

WhatsApp'ın geliştirme aşamasındaki iki yeni özelliği ortaya çıktı. Hesabı olmayan kişilerle uygulamasız mesajlaşma imkanı sunan "misafir sohbetleri" ve WhatsApp dışı uygulamalarla mesajlaşma desteği geliyor. İşte tüm detaylar...

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 10:59

Meta çatısı altındaki popüler mesajlaşma platformu , Android için yayınlanan son beta sürümlerinde ortaya çıkan detaylara göre, hem üçüncü taraf uygulamalarla uyumlu mesajlaşma altyapısı hem de "misafir sohbetleri" adını taşıyan yeni bir iletişim yöntemi geliştiriyor.

WHATSAPP KULLANICISI OLMAYANLARLA SOHBET DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yeni ortaya çıkan "misafir sohbetleri" özelliği sayesinde, WhatsApp kullanıcısı olmayan kişilerle bile doğrudan mesajlaşmak mümkün olacak. Özellik, WhatsApp hesabı olmayan kişilere bir bağlantı gönderilerek çalışıyor. Bağlantıyı açan kişi, uygulamayı yüklemeden ve hesap oluşturmadan, yalnızca bağlantıyı paylaşan WhatsApp kullanıcısıyla sohbet başlatabiliyor.

WABetaInfo'nun haberine göre, misafir sohbetleri bire bir mesajlaşmalarla sınırlı olacak. Medya paylaşımı, sesli veya görüntülü mesaj gönderimi ve arama gibi özellikler desteklenmeyecek. Ancak tüm sohbetler uçtan uca şifrelenerek, güvenlikten ödün verilmeden iletişim sağlanacak.

WhatsApp artık sınırları kaldırıyor: Hesap açmadan mesajlaşabileceksiniz

ÜÇÜNCÜ TARAF MESAJLAŞMA DESTEĞİ GENİŞLİYOR

WhatsApp'ın bir diğer önemli hamlesi ise üçüncü taraf mesajlaşma desteğini genişletmek. Kullanıcılar, WhatsApp dışında hizmet veren bazı mesajlaşma uygulamalarıyla da etkileşim kurabilecek.

WhatsApp, her iki özelliğin de, uygulamanın odaklı yaklaşımını koruduğunu belirtiyor. Gerek üçüncü taraf sohbetlerde gerekse misafir sohbetlerinde tüm mesajlar ile güvenli hale getiriliyor. Bu sayede mesajlara ne WhatsApp ne de başka bir platform erişebiliyor.

WhatsApp artık sınırları kaldırıyor: Hesap açmadan mesajlaşabileceksiniz

İKİ ÖZELLİK ARASINDAKİ FARK

"Misafir sohbetleri" özelliği, üçüncü taraf sohbet desteğinden temel bir noktada ayrılıyor. Üçüncü taraf sohbetleri, harici geliştiricilerin kendi mesajlaşma servislerini WhatsApp ile entegre etmesiyle mümkün oluyor. Yani dış bağlantılara ve entegrasyonlara dayanıyor.

Öte yandan misafir sohbetleri tamamen WhatsApp'ın kendi altyapısı içinde geliştiriliyor ve dış bir hizmete ihtiyaç duymadan, doğrudan WhatsApp platformu üzerinden çalışıyor. Bu sayede uygulamayı kullanmayan biriyle iletişim kurulurken bile, süreç WhatsApp tarafından baştan sona kontrol ediliyor.

WhatsApp artık sınırları kaldırıyor: Hesap açmadan mesajlaşabileceksiniz

NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Henüz geliştirme aşamasında olan yeniliklerin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmış değil.

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Sıkça Sorulan Sorular

WhatsApp hesabı olmayan biriyle nasıl mesajlaşabilirim?
WhatsApp, size özel bir bağlantı oluşturmanıza izin veriyor. Bu bağlantıyı paylaştığınız kişi uygulamayı indirmeden ve hesap açmadan sizinle doğrudan sohbet başlatabiliyor.
ETİKETLER
#gizlilik
#whatsapp
#uçtan uca şifreleme
#Misafir Sohbetler
#Üçüncü Taraf Mesajlaşma
#Teknoloji
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