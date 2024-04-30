Whatsapp "az önce çevrim içiydi" özelliği kapatma ayarı

30 Nisan 2024 17:14 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 17:18

WhatsApp'ın Android beta sürümünden sonra iOS beta sürümü de "az önce çevrim içi" olan kişileri gösteren bir özelliğe kavuştu. Ancak bu özellik, bazı kullanıcılar için istenmeyen olabilir. Peki, bu özellik nereden, nasıl kapatılır? Detaylar haberimizde!

WhatsApp'ın yeni özelliği, kullanıcıların belirli bir zaman diliminde aktif olan kişileri görmesini sağlıyor.

Ancak bazı kullanıcılar, bu durumdan rahatsızlık duyabilir veya gizliliklerini korumak isteyebilirler.

Neyse ki, WhatsApp'ın diğer ayarları gibi bu özelliği de kapatmak mümkün olabilir.

Kullanıcıların bu özelliği ayarlar kısmından kapatarak veya açarak tercihlerine göre düzenlemesi bekleniyor.

WhatsApp, yeni özelliği hakkında henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da, özellik test aşamasında ve yakında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Bu süre zarfında, kullanıcıların isteğe bağlı olarak bu özelliği kapatma veya açma seçeneğine sahip olmaları bekleniyor.