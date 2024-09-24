WhatsApp, bilinmeyen hesaplardan gelen mesajlara karşı önlem alıyor: Yeni özellikten bilgi geldi

24 Eylül 2024 10:07 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 10:11

WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek için bilinmeyen hesaplardan gelen spam mesajları otomatik olarak engelleyen yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şu anda yalnızca Android kullanıcıları için beta test aşamasında olan bu özellik, belirli bir sayıyı aşan mesajları engelleyerek spam içeriklerin azaltılmasını amaçlıyor. Ancak özelliğin bir dezavantajı da var!

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Yakında bilinmeyen hesaplardan gelen spam mesajları otomatik olarak engelleyecek. Bu özellik, şu anda yalnızca Android kullanıcıları için beta test aşamasında.

WHATSAPP, BİLİNMEYEN HESAP MESAJLARINI ENGELLEYECEK

WhatsApp, spam mesajlar konusunda uzun süredir eleştiriliyordu. Kullanıcılar, numarasını bilen herkesin kendilerine mesaj atabilmesi nedeniyle istenmeyen içeriklerle sıkça karşılaşıyordu. Şirket, "Bilinmeyen Numaralardan Gelen Çağrıları Sessize Al" özelliği ile spam aramaları azaltmıştı ancak aynı sorun, mesajlarda devam ediyordu.

Bu sorunu ele almak için, WhatsApp yeni güncellemesiyle bilinmeyen hesaplardan gelen ve belirli bir sayıyı aşan mesajları otomatik olarak engellemeyi planlıyor. Beta test kullanıcıları, WhatsApp'ın "2.24.20.16" numaralı beta sürümünü indirerek ve Ayarlar > Gizlilik > Gelişmiş menüsündeki "Bilinmeyen hesap mesajlarını engelle" seçeneğini etkinleştirerek bu özellikten yararlanabiliyor.

NASIL ÇALIŞIYOR?

WABetaInfo'nun aktardığına göre, bu özellik açıldığında WhatsApp, bilinmeyen hesaplardan gelen mesajlar belirli bir sayıyı aştığında bunları otomatik olarak engelliyor. Net bir sınır bilgisi ise henüz bilinmiyor. Öte yandan bu özelliğin dezavantaj sayılabilecek bir tarafı da var:

Bilinmeyen hesaplardan gelen mesajları engellemek spam'i azaltmanın etkili bir yolu olsa da, özellik yalnızca "belirli bir sınırı aşan mesajları" engellediğinden, kullanıcılara ürün satmaya çalışan işletmeler gibi bilinmeyen hesaplara hâlâ izin veriyor. Bu da, spam mesajlardan kurtulsanız bile reklam amaçlı gönderilen içeriklerin "yakanızı bırakmayacağı" anlamına geliyor.