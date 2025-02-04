WhatsApp, bir kez görüntüle özelliğine önemli bir yenilik getirdi: Kullanıcıları çok mutlu edecek

04 Şubat 2025 08:26 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 09:26

WhatsApp, tek seferlik fotoğraf ve video göndermeyi sağlayan “bir kez görüntüle” özelliğini güncelledi. Artık daha önce sadece ana cihazdan erişilebilen fotoğraf, video ve sesli mesajları, örneğin bir telefona bağlı PC üzerinden de açabileceksiniz.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, “bir kez görüntüle” özelliğinde önemli bir değişiklik yaptı. WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan yeni özelliğe göre, tek seferlik fotoğraf, video ve ses kaydı gibi içerikler artık bağlı cihazlardan da görüntülenebilecek.

BİR KEZ GÖRÜNTÜLE ÖZELLİĞİ ARTIK DAHA GELİŞMİŞ

WhatsApp'ın bir kez görüntüle özelliği, kullanıcılara yalnızca bir kez açılabilen fotoğraf, video ve sesli mesajlar gönderme imkanı sunuyor. Ancak şu an aktif sürümde bu içerikler yalnızca ana cihaz üzerinden görüntülenebiliyor. Yeni güncelleme ile tek seferlik olarak gönderilen medya içerikleri; WhatsApp Web, masaüstü uygulaması veya diğer bağlı cihazlardan da açılabilecek.

Örneğin bir WhatsApp kullanıcısı tek seferlik medya mesajını cep telefonuna aldıysa, bu mesajı bilgisayarında, tabletinde veya bağlı olduğu diğer bir telefonda da açabilecek. Bu değişiklik, özellikle birden fazla cihaz kullanan kişiler için büyük bir kolaylık sağlayacak.

ÖZELLİK ŞU ANDA TEST AŞAMASINDA

WhatsApp, bu yeni özelliği şu an için iPhone kullanıcılarıyla test ediyor. iOS beta sürümünde yer alan bu yeniliğin yakın zamanda Android ve diğer platformlara da gelmesi bekleniyor.

Bu arada gizlilik konusunda ise tek seferlik medya içeriklerinin hâlâ ekran görüntüsü alınamaması ve kaydedilememesi gibi güvenlik önlemleri korunmaya devam edecek.