WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü! Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor! İlk açıklama geldi

11 Aralık 2024 21:03 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 23:46

En sık kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ta ve sosyal medya paylaşım platformu Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, paylaşım, mesaj gönderme ve alma işlemlerinde kesintiler olduğunu belirterek sosyal medya platformlarında durumu dile getirdi. Meta kendi bünyesinde bulunan bu uygulamalar için açıklama yaptı. Ulaştırma Bakanlığı konuyla ilgili vatandaşları bilgilendirdi. İşte detaylar...

Popüler sosyal medya platformları WhatsApp​, Facebook ve Instagram'da erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar, bu platformlara bağlanmakta zorluk çektiklerini ve mesaj gönderip alamadıklarını belirterek sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

Downdetector verilerine göre kullanıcılar, söz konusu uygulamalara New York saatiyle 12.50 (TSİ 20.50) itibarıyla erişim sorunu​ yaşadıklarını bildirmeye başladı.

WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın bağlı olduğu Meta​ şirketi ilk açıklamayı yaptı. Meta "Bazı kullanıcıların uygulamalarımıza erişimini etkileyen bir teknik sorunun farkındayız. Her şeyi olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve herhangi bir rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadelerini kullandı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konuyla ilgili açıklama yaparak "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." dedi.